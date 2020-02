Coronavirus, il “paziente zero” non ha mai contratto il virus

Confermato che il paziente zero non ha diffuso lui il virus

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha comunicato che il paziente zero amico del 38enne di Codogno tornato dalla Cina, non ha mai avuto il virus. “Dai test effettuati è emerso che non ha sviluppato gli anticorpi”. L’uomo ancora in isolamento nell’ospedale era già risultato negativo al primo test per il covid-19. La diffusione del virus nel Lodigiano non sarebbe partita da lui.