Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha affermato durante una cerimonia che “Il rimpatrio dei francesi che desiderano lasciare la regione di Wuhan avverrà in settimana con mezzi aerei.”

Inoltre si stanno identificando i connazionali Francesi che hanno intenzione di far ritorno in patria, il tutto avverrà in settimana. Le persone una volta giunte in Francia saranno poste in quarantena.