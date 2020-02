Meteo, nuova perturbazione atlantica nelle prossime 48 ore

Il caldo di questi giorni ha portato temperature stabili sopra la media stagionale. Troppo miti per la stagione di febbraio. Ma l’alta pressione sta per andare via e lasciare spazio a una nuova perturbazione atlantica da Nord a Sud.

Venti, rovesci e nevicate

Nelle prossime 48 ore infatti si attendono venti, rovesci e nevicate in molte regioni vediamo quali sono. Giovedì mattina il meteo sarà abbastanza tranquillo mentre dalla tarda mattinata il tempo peggiorerà iniziando dall’arco alpino con le prime nevicate soprattutto al confine e in Valle d’Aosta.

Nel primo pomeriggio le nubi arriveranno al Nord nella Toscana e nelle Marche. Attese anche le piogge su Ovest, in Liguria e sui settori centro-settentrionali Toscani. La perturbazione insisterà fino alla sera quando si sposterà verso sud in particolare in Umbria, Lazio, Campania e nelle coste calabresi. Mentre piu a Sud sull’area adriatica il tempo rimarrà soleggiato e stabile.

I venti soffieranno nel pomeriggio da ovest su tutta l’area tirrenica con forte intensità sulla Liguria e le coste toscane dove non si esclude qualche possibile mareggiata. Le temperature ancora sopra la norma. Venerdì la perturbazione atlantica si sposterà verso sud con venti di Maestrale specie su basso Lazio, Campania, Calabria, ovest della Basilicata e nel sud della Puglia. Sul resto d’Italia tornerà il bel tempo e con temperature in rialzo specie nel settore tirrenico.