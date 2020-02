Coronavirus, test negativo per la donna in quarantena ricoverata allo Spallanzani

Una donna è stata trasferita allo Spallanzani in via precauzionale. Fa parte dei 56 rimpatriati rientrati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola.

Donna resta ricoverata in via precauzionale

Il ministero della Salute ha confermato poco fa che si tratta di congiuntivite e che risulta negativa al test del Coronavirus ma che per precauzione è stata trasferita al centro malattie infettive per ulteriori accertamenti. Il numero delle vittime sale a 725 con i contagiati che sfiorano i 35.000. Nuovi cinque casi si sono registrati in Francia, altri tre casi sulla nave da crociera ancorata in Giappone dove ci sono 35 italiani. L’ultima vittima del Coronavirus è uno straniero un 60enne americano morto in un ospedale di Wuhan. La conferma arriva direttamente dall’ambasciata statunitense a Pechino

Coronavirus, deceduto un giapponese

A Wuhan c’è un altro caso di Coronavirus riguardo un giapponese sembra sia deceduto per l’infezione, lo rende noto il Ministero degli esteri giapponese. Le autorità cinesi ritengono che si tratti di Coronavirus in quanto l’uomo di 60 anni è stato colpito da una polmonite virale acuta. Il Giappone ha registrato 25 nuovi casi di infezione oltre ai 64 a bordo della crociera ancorata a Yokohama ancora ricoverati.

Intanto i nostri connazionali nove in tutto nei prossimi giorni saranno evacuati da Wuhan a bordo di un aereo britannico insieme ad altri europei. Tra questi c’è anche il 17enne di Grado che era rimasto bloccato in città.

Il 29enne emiliano sta bene affermano i medici

Per quanto riguarda il 29enne emiliano che era risultato positivo ai test, i medici fanno sapere che è in buone condizioni, stabili con qualche linea di febbre. Sta seguendo la terapia antivirale e che è in contatto costante con i suoi familiari. Mentre i due cittadini cinesi provenienti da Wuhan sono ancora ricoverati in terapia intensiva continuando la terapia antivirale ma la prognosi resta riservata.

Il 13 febbraio a Bruxelles è stata convocata la riunione dei ministri della Salute dell’Unione Europea su richiesta italiana per far il punto della situazione. Lo ha annunciato stamani il ministro della Salute Roberto Speranza sul Coronavirus 2019-nCov.