Da Jeff Kinney, primo libro fantasy del mondo di “Diario di una Schiappa”. Cover in anteprima

Dall’autore best seller mondiale della serie Diario di una Schiappa, arriva in Italia a maggio 2020 con una tiratura di 100.000 copie, una nuova puntata dello spin off Diario di un amico fantastico: Rowley e Greg questa volta alle prese con un’avventura epica in un mondo fantasy!

Dopo il successo di Diario di un amico fantastico, con oltre 100.000 copie vendute in Italia, arriverà in Italia a maggio 2020

la seconda avventura dello spin off di Diario di una Schiappa, narrata nuovamente dalla penna di Rowley, il migliore amico di Greg Heffley, la Schiappa più famosa del mondo.

In Le avventure di un amico fantastico,

questo il titolo italiano, i lettori seguiranno “Rolando Il Gentile” e il suo migliore amico, “Grog Il Barbaro”, mentre lasciano la tranquillità del loro villaggio per andare a salvare la madre di Roland dal terribile Stregone Bianco.

I nostri eroi sopravviveranno?

I fan della Schiappa lo scopriranno insieme ai due amici alle prese con la loro prima avventura fantasy.

Le avventure di un amico fantastico è il seguito dello spin off Diario di un amico fantastico, pubblicato in Italia nel maggio 2019, in cui il migliore amico di Greg, l’intrepido e allegro Rowley Jefferson, assumeva per la prima volta il ruolo di biografo, raccontando la storia del suo grande amico.

In questa seconda puntata Rowley ci prende gusto e si accinge a scrivere una esilarante storia fantasy completamente inedita.

Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure,

questo il titolo originale dell’edizione americana, uscirà negli Stati Uniti il 7 aprile 2020 con una prima tiratura prevista di 3 milioni di copie e sarà pubblicato in oltre 20 paesi in tutto il mondo nel corso dell’anno.

In Italia sarà disponibile sempre nella traduzione di Rossella Bernascone come per tutta la serie Diario di una Schiappa.

IL TOUR A SORPRESA DI JEFF KINNEY!

In occasione di questo secondo volume dello spin off del mondo Schiappa, Jeff Kinney sarà protagonista negli Stati Uniti di un tour molto speciale:

Awesome Friendly Adventure Tour, un tour “a sorpresa” dove nessuno saprà dove sta andando, incluso lo stesso Jeff Kinney!

Questo tipo di tour innovativo e “random” non è mai stato fatto prima e sarà di certo memorabile per Kinney, librai, insegnanti e lettori.

Ogni mattina sarà svelata ai fan della schiappa la tappa del giorno. E Jeff Kinney stesso scoprirà l’itinerario tappa dopo tappa, passando per mercati, librerie indipendenti, periferie urbane. I fan della Schiappa potranno seguire da tutto il mondo quel che accadrà attraverso i social ufficiali e il sito wimpykid.com/AwesomeFriendlyAdventureTour.

Diario di un amico fantastico è il primo libro di Jeff Kinney scritto al di fuori della sua celebre serie dei record che lo ha portato a essere inserito tra le 100 personalità più influenti al mondo da Time Magazine.

Al momento della sua pubblicazione nel 2019, aveva subito raggiunto il primo posto nelle classifiche dei bestseller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal e in tutti i paesi in cui è stato pubblicato.

Diario di una Schiappa: i numeri di una serie da record:

I libri di Diario di una Schiappa sono pubblicati in 76 edizioni e 64 lingue, tra cui il Latino e il Napoletano e hanno venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo.

In Italia la serie ha superato i 5 milioni di copie.

Pubblicata nel 2007 negli Stati Uniti dall’editore Abrams, la serie di Jeff Kinney ha ottenuto ovunque apprezzamenti per la sua capacità di conquistare i cosiddetti “lettori riluttanti”.

Il primo libro di Diario di una Schiappa fin dalla sua uscita nel 2007 è stato un best seller immediato e da quel momento fino a oggi è rimasto fisso nella classifica dei bestseller del New York Times per più di 694 settimane.

La serie è una presenza fissa su USA Today, Wall Street Journal, Publishers Weekly e IndieBound nelle classifiche delle serie bestseller.

In Italia, ogni anno – dal 2008 a oggi – la serie è costantemente nei primi posti della classifica dei libri per ragazzi più venduti in Italia.

Nell’aprile 2017, Jeff Kinney è stato protagonista di un tour in Italia che lo ha portato, oltre a Milano e a Bologna, anche ad Amatrice, per un incontro speciale con i ragazzi dei territori colpiti dal terremoto.

E nel 2019 Jeff Kinney è stato protagonista di un tour a Scampia dove ha incontrato ragazzi delle scuole e fatto visita alla Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa nel cuore del quartiere.

L’autore Jeff Kinney:

Al primo posto fra gli autori di bestseller citati dal New York Times e vincitore per ben sei volte del Nickelodeon Kids’ Choice Award per la serie Diario di una Schiappa.

Jeff Kinney è stato inserito da Time Magazine tre le cento persone più influenti al mondo. Non solo, fra i cinquanta migliori siti web che il Time recensisce c’è anche il suo Poptropica, di cui Kinney è il creatore.

Nasce nel 1971 nel Maryland, trascorre la sua infanzia nello stato di Washington D.C., per poi trasferirsi nel New England nel 1995. Jeff vive con sua moglie e due figli in Massachusetts, dove possiedono la libreria indipendente An Unlikely Story.

