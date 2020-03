Equinozio di primavera 2020, arriva oggi il 20 marzo

Oggi 20 marzo 2020 è primavera. Quest’anno l’equinozio cade il 20 marzo, in anticipo di qualche ora rispetto agli altri anni che si verificava il 21 di marzo. Questo perchè il 2020 è un anno bisestile. Se la data oscilla tra il 19 e il 21 marzo questo accade proprio per “colpa” degli anni bisestili che hanno introdotto un giorno in più ogni 4 anni grazie alla riforma del calendario voluta da papa Gregorio XIII. Questo perché la Terra impiega 365 giorni e circa sei ore per compiere un’orbita completa intorno al Sole e le sei ore vengono recuperate ogni quattro anni con l’introduzione degli anni bisestili, che hanno 366 giorni.

Equinozio primo giorno di primavera, qual’è il suo significato?

La primavera comincia ufficialmente alle 4 e 50, ora italiana, del mattino di venerdì 20 marzo. Equinozio, in latino, significa, letteralmente, notte uguale e indica quel momento (un istante, non un’intera giornata) in cui notte e giorno, cioè periodo di luce e periodo di buio, hanno la stessa durata. Il momento dell’equinozio è quello della rivoluzione della Terra intorno al Sole in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore. I raggi del Sole sono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra.

Nel giorno dell’equinozio, in autunno come in primavera, il sorgere del Sole è quasi esattamente a est e il tramonto a ovest. Ai tropici del Cancro e del Capricorno la sua massima altitudine è 66°33′. A partire da questo momento la notte prende il sopravvento al Polo Sud, al Polo Nord tocca ai sei mesi di luce. Ogni anno l’equinozio di primavera è leggermente diverso rispetto ai precedenti questo perché si assiste a un fenomeno chiamato precessione degli equinozi ovvero la terra non essendo perfettamente sferica cambia il proprio asse di rotazione.

Autunno e primavera

Nell’emisfero Boreale quello che si trova sopra l’equatore si va verso la primavera mentre in quello Australe questo equinozio segna l’arrivo dell’autunno.