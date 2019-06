Esce il romanzo Bivi Esistenziali di Sergio Ragaini

Bivi Esistenziali di Sergio Ragaini (I Quaderni del Bardo Edizioni)

“Viaggiare tra Mondi possibili, o impossibili. Dove le vicende si incrociano, cambiano, si intersecano. Dove tutto, forse, è soltanto una ricerca di sé. Verso un punto dove l’impossibile può prendere forma, e divenire realtà, illuminando il nostro orizzonte e donando significato al nostro divenire.” Talvolta, nella nostra vita, rimpiangiamo le decisioni del passato, le scelte non fatte, insomma qualcosa che era e ora non è più, qualcosa che ci siamo lasciati cadere dalle mani. Spesso ci arrovelliamo per anni,pensando a quello che avremmo potuto fare, che avremmo potuto essere.

Tuttavia, di quello che non abbiamo fatto conosciamo solo il primo tassello: gli eventi, infatti, si concatenano tra di loro, in modo veloce, asimmetrico e fluttuante.

Quindi, come possiamo sapere cosa sarebbe accaduto percorrendo un altro tracciato?

Paolo, il protagonista della vicenda, è sul punto di scoprirlo: persona eternamente insoddisfatta, rimpiange da anni una decisione che non aveva preso in passato, e che, a suo dire, avrebbe potuto cambiare la propria esistenza. Di colpo, gli si profila davanti, nelle vesti di una donna misteriosa, l’eventualità di tornare indietro e scrivere un nuovo destino. Giocandosi il tutto e per tutto Paolo si troverà a vivere vicende incredibili, che lo trascineranno in avventure al limite dell’impossibile. Un romanzo che ha il mordente dell’avventura e che, nello stesso tempo, è un’occasione per gettare uno sguardo sui nuovi mondi della Fisica, dove gli universi diventano multipli, e dove l’impossibile diventa possibile, sino a delineare un fondamento a viaggi come quello che Paolo ha compiuto.

Photo cover “Bivio Vitale” di Mario Augusto Ragusa

Sergio Ragaini può essere definito “ricercatore a tutto campo”. Infatti, ha sempre concepito la cultura come un tutt’uno, senza separazione netta tra discipline. Di conseguenza ha sempre cercato collegamenti tra i vari campi della cultura, anche dove parevano improbabili, come tra poesia e matematica. È laureato in matematica, che ha sempre concepito come mezzo per andare oltre, rivelando la realtà per quella che davvero è, oltre ogni apparenza. Ha collaborato e collabora con diverse riviste, occupandosi di un ampio ventaglio di argomenti, che vanno dalla scienza alla musica al cinema al benessere, sino all’arte. Tiene conferenze su svariate tematiche, in particolare sui rapporti tra scienza e spiritualità e su tutto quanto riguarda una nuova visione della realtà.

Per lui la musica è una parte molto importante della sua vita: suona il pianoforte e ha praticato il canto corale, tenendo concerti con svariati gruppi, anche prestigiosi, eseguendo anche alcune parti soliste. Ha anche tenuto alcuni concerti di pianoforte. Ha fatto parte della giuria di alcuni concorsi di poesia e di canto. Ha già pubblicato, diversi libri, tra cui quattro romanzi, alcuni saggi e sei raccolte di poesie. Alcuni di questi li ha scritti in inglese.

