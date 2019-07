Fate fuori Ramirez: il caso editoriale francese del 2018 finalmente in Italia!

Una caccia all’uomo piena di colpi di scena: sangue, pallottole e adrenalina sono gli ingredienti alla base di FATE FUORI RAMIREZ, caso editoriale del 2018 in Francia, con ben 65.000 copie vendute in soli cinque mesi. Il primo volume sarà disponibile per i lettori italiani da settembre!

Una caccia all’uomo piena di colpi di scena: sangue, pallottole e adrenalina sono gli ingredienti alla base di FATE FUORI RAMIREZ, caso editoriale del 2018 in Francia, con ben 65.000 copie vendute in soli cinque mesi. Il primo volume sarà disponibile per i lettori italiani da settembre!

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez lavora alla Robotop,

una azienda che produce elettrodomestici. Impiegato modello, è rapido, capace e non si lamenta mai (non che sia difficile, considerato che è… muto).

Ma la sua vita è destinata a essere stravolta, quando un giorno due membri di un temibile cartello credono di riconoscere in lui l’uomo che in passato ha tradito la loro organizzazione: Ramirez, il più pericoloso assassino che il Messico abbia mai conosciuto.

E se dietro la leggenda del peggior killer messicano si nascondesse il più grande esperto di aspirapolveri di tutti i tempi?

Da Quentin Tarantino a Breaking Bad, passando per Robert Rodriguez e GTA: l’autore Nicolas Petrimaux ha saputo mescolare in maniera magistrale influenze fondamentali della cultura pop degli ultimi decenni, creando un’opera che ha riscosso un enorme successo di critica e di vendite.

Tra i premi vinti da FATE FUORI RAMIREZ ricordiamo il Prix de la meilleure série BD Gest’ – Le portail BD de référence assegnato dal più importante portale d’informazione fumettistica francese e il Prix des Libraires de bande dessinée, assegnato dai librai.

Il primo volume della serie sarà disponibile dal 18 settembre in fumetteria, libreria e Amazon!

Un titolo di così grande rilievo meritava di essere svelato poco a poco, attraverso un particolare tipo di promozione. Per questo motivo, durante le ultime due settimane, sono stati pubblicati sui social di Edizioni Star Comics alcuni post corredati da immagini su cui spiccavano i colori giallo, nero e bianco, i colori di FATE FUORI RAMIREZ.

I primi tre post presentavano il Vacuumizer 2000, l’aspirapolvere rivoluzionario prodotto dalla Robotop, l’azienda di elettrodomestici in cui lavora il protagonista Jacques Ramirez. Successivamente sono stati svelati, giorno dopo giorno, i personaggi della serie, fino ad arrivare al protagonista.

Ora è arrivato il momento di mostrare la copertina del primo volume di FATE FUORI RAMIREZ e annunciare finalmente la data di uscita italiana, ovvero il prossimo 18 settembre.

Nicolas Petrimaux

Dopo una prima fase di carriera in società specializzate in videogiochi per piattaforme mobile e di produzioni video, dove lavora su storyboard, concept design ed effetti speciali, nel 2008 entra nella squadra concept-artist di Wizarbox, lavorando su videogiochi per PC e Xbox 360. Nel 2009, assiste Karine Le Logeais (Kness) e Carlos Pardo (Made) nella creazione di CFSL Ink, una struttura editoriale diventata celebre per la valorizzazione di grandi talenti del mondo del fumetto e dell’illustrazione, dove ricopre vari incarichi. Parallelamente, continua a lavorare da freelance come illustratore, art director, storyboard artist e regista. FATE FUORI RAMIREZ, caso editoriale del 2018 in Francia, è la sua opera prima come autore. Lavora e vive a Lione.

STAR COMICS PRESENTA EXTRA 7

FATE FUORI RAMIREZ

Nicolas Petrimaux

20×30,5, B col, pp. 160, cartonato, € 18,90

Data di uscita: 18/09/2019, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822615909