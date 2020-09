Giulio Berruti, il no al GFVIP: i motivi

Sta per ripartire il Grande Fratello Vip, ancora qualche giorno e il reality più popolare condotto ancora una volta d‘Alfonso Signorini riprenderà la sua programmazione. Intanto sono stati resi noti i nomi dei partecipanti: vip scontati ma anche alcuni davvero inaspettati. Un cast quello messo insieme dal direttore di Chi amalgamato e sicuramente in grado d’incuriosire i telespettatori.

Tra i nomi che hanno rifiutato l’invito di Signorini, oltre a quello di Andrea Iannone, che involontariamente si è trovato coinvolto nei vari rumors, anche quello di Giulio Berruti che a quanto pare sarebbe stato contattato ma avrebbe rifiutato di sottoporsi a questa emotiva esperienza. Secondo il magazine Chi Berruti ha rifiutato il Gfvip solo per motivi professionali, avendo già preso altri impegni. Sembra inoltre che Mediaset abbia provato a convincere il bel attore con un cachet milionario ma la trattativa non avrebbe avuto un esito positivo.

Il magazine di Signorini sostiene inoltre che la nota fidanzata di Berruti, l’esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi avrebbe approvato la scelta dell’attore di partecipare al reality e che il no non sia dipeso affatto dalla lei. Di diverso parere è il sito Dagospia che invece sostiene che il rifiuto di Berruti abbia ben altre imputazioni rispetto a quelle indicate.

GFVIP, Giulio Berruti ha detto no ad una cachet milionario per amore?

Secondo quanto riportato dal sito Dagospia Giulio Berruti avrebbe detto no al GFvip solo per amore. Sembra infatti che l’attore avrebbe voluto assecondare le richieste della nota fidanzata che non sarebbe stata molto felice di tanta visibilità: “Al netto delle dichiarazioni di rito gira voce che a frenare Berruti sarebbe stata anche la fidanzata Boschi, oltre al reale impegno di lavoro. Non solo, sembra che Mediaset avrebbe messo sul piatto ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione“.