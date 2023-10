Guerra in Israele: cosa è successo oggi, tra minacce di conflitto esteso e raid

Continuano i preparativi per l’invasione di terra da parte delle forze israeliane nei confronti della striscia di Gaza, ma cosa è accaduto oggi in uno dei conflitti che si appresta a essere uno dei più violenti degli ultimi anni?

Guerra in Israele: gli aggiornamenti di oggi

Un turbinio di accuse e minacce che sembra non avere fine. Questo è quello che si è visto negli aggiornamenti di oggi sulla guerra in Israele. Una delle più gravi è arrivata dall’Iran che, tramite il presidente Ebrahim Raisi, ha fatto sapere che l’invasione via terra della striscia di Gaza comporterà per Israele una guerra lunga e su più fronti.

Intanto proseguono senza sosta i bombardamenti dell’esercito israeliano che, nella giornata di oggi, ha fatto sapere di aver colpito con alcuni raid quartier generali di Hamas, siti di lancio di mortai e una serie di compound militari. I palestinesi dal canto loro hanno lanciato razzi e bombardato le regioni centrali di Israele, comprese le città di Tel Aviv e Gerusalemme.

Per quanto riguarda gli aiuti, tutti gli attori internazionali sono unanimi: Israele deve consentire l’arrivo a Gaza di aiuti per la popolazione civile colpita dai bombardamenti. Secondo l’OMS restano solo 24 ore per far entrare gli aiuti essenziali alla popolazione di Gaza prima che nella Striscia si verifichi “una catastrofe”.

Insomma il tempo scorre e la situazione sembra scivolare sempre di più verso una situazione di conflitto armato.