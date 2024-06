«I luoghi del re»: la guida dedicata a Stephen King

Un viaggio nei luoghi descritti da “sua maestà” Stephen King nei propri romanzi. Tra illustrazioni, mappe e persino ricette.

Considerato uno dei più grandi autori del nostro tempo, Stephen King ha dato vita a numerosi capolavori: Shining, IT, Cujo, Carrie, Pet Sematary, solo per citarne alcuni. Ogni sua pubblicazione registra un immediato successo a livello mondiale.

- Advertisement -

Analizzando le città immaginarie presenti nei suoi libri, il volume «I luoghi del re – Guida alle città immaginarie di Stephen King» pubblicata da Edizioni NPE rappresenta un vero e proprio omaggio all’autore e alla sua opera. Dall’Oregon alla Louisiana, passando per il Colorado e il Nebraska, fino a raggiungere il suo amato Maine e la mitica Castle Rock, teatro di molte tra le sue opere più celebri. Un vero e proprio viaggio tra le località citate dallo scrittore di Portland nei propri romanzi.

Un volume realizzato con precisione filologica

ispirandosi alle guide turistiche dei primi del Novecento, riccamente illustrato, completo di mappe, ricette e QR code con link a paesaggi sonori dei luoghi di King.

- Advertisement -

A cura di Imaginary Travel Ltd, il collettivo di autori che per Edizioni NPE ha già pubblicato altre guide immaginarie di successo: «I luoghi di Lovecraft», «Vampiri – Dove trovarli» e «Animali misteriosi e come mangiarli».

«I luoghi del re – Guida alle città immaginarie di Stephen King»: edizione cartonata in imitlin, in libreria dal 21 giugno.

- Advertisement -

Titolo: I luoghi del re – Guida alle città immaginarie di Stephen King

Collana: Horror

Numero in Collana: 24

ISBN: 9788836272136

Autori: Michele Mingrone, Sara Vettori, Caterina Scardillo

Formato: 150×230 mm, cartonato in imitlin, b/n, pag. 384

Dorso: 33 mm

Prezzo: 26,90 euro

Editore: Edizioni NPE

Data di uscita in libreria di varia: 21 giugno 2024

Una guida immaginaria ai luoghi descritti da “sua maestà” Stephen King nei propri romanzi. Dall’Oregon alla Louisiana, passando per il Colorado e il Nebraska, fino a raggiungere il suo amato Maine e la mitica Castle Rock, teatro di molte tra le sue opere più celebri. Un vero e proprio viaggio tra le località citate dallo scrittore di Portland all’interno dei suoi testi. Il tutto arricchito da numerose curiosità e approfondimenti nell’inconfondibile stile del collettivo Imaginary Travel Ltd.

LINK ALLA PAGINA DEL SITO CON PREVIEW:

http://www.edizioninpe.it/product/i-luoghi-del-re/