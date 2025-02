I Peanuts compiono 75 anni! Gli amatissimi e iconici personaggi nati dall’immaginazione del fumettista Charles M. Schulz festeggiano quest’anno l’importante traguardo e Panini Comics è pronta a celebrarli con The Complete Peanuts, una collana straordinaria che raccoglie tutte le avventure di Charlie Brown e i suoi amici, pubblicate dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000, il giorno dopo la morte dell’autore. The Complete Peanuts sarà disponibile a partire da giovedì 30 gennaio in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Apparsi per la prima volta come striscia quotidiana su alcuni giornali americani

(il Washington Post, il Chicago Tribune, il Minneapolis Tribune, l’Allentown Call-Chronicle, il Bethlehem Globe-Times, il Denver Post ed il Seattle Times), le strisce dei Peanuts hanno raccontato in 50 anni le avventure di un gruppo di bambini, ciascuno con una personalità unica, che affrontano situazioni quotidiane con una miscela di umorismo e profondità filosofica. Il protagonista, l’indimenticabile Charlie Brown, è un eterno insicuro che cerca di superare le difficoltà della vita, accompagnato dal suo fedele e stravagante cane Snoopy, capace di trasformare la realtà con la sua immaginazione.

Lucy, testarda e spesso insopportabile, si scontra con il dolce e riflessivo fratellino Linus, che non abbandona mai la sua coperta di sicurezza. Non manca Schroeder, geniale pianista innamorato di Beethoven, e Piperita Patty, una ragazza sportiva e senza peli sulla lingua. Nonostante la conclusione del 2000, i Peanuts restano tuttora delle vere e proprie icone della cultura pop, senza tempo.

Per scoprire (o rivivere) questa incredibile evoluzione attraverso le esilaranti vignette che li vedono protagonisti,

Panini Comics con The Complete Peanuts propone una nuova originale edizione cronologica completa delle celeberrime strisce. The Complete Peanuts è divisa in 26 volumi brossurati in uscita a cadenza mensile che raccolgono tutte le strisce dal 1950 al 2000, ed è arricchita da un vasto apparato redazionale. Il volume 1 contiene i primi due anni (e qualche mese) di strisce, un’introduzione dello scrittore statunitense Garrison Keillor e un saggio biografico su Schulz dello scrittore David Michaelis.

The Complete Peanuts è un’occasione imperdibile per godere di una serie che ha rivoluzionato il fumetto, riflettendo in modo semplice e immediato su temi universali come l’amicizia, il fallimento, e il senso della vita e finendo per essere amata da generazioni di lettori.