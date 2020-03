Il Dylan Dog di Bruno Brindisi all’asta fino al 31 marzo.

Visti gli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’Italia, l’Area performance di Lucca Comics ha deciso di dedicare l’annuale asta online su Catawiki alla lotta contro il Coronavirus.

Dopo la consueta asta live in occasione di Lucca Comics & Games 2019, la ONLUS mette a disposizione oltre 60 tavole originali di grandi artisti, fumettisti, illustratori fantasy e di fantascienza.

La Sergio Bonelli Editore è stata ben felice di parteciparvi, donando uno dei disegni

raffiguranti Dylan Dog realizzati durante la performance live tenutasi nella mattina dell’ultimo giorno di Lucca Comics 2019.

Nello specifico, la SBE editrice ha deciso di donare quello firmato da Bruno Brindisi che potete vedere e asteggiare a questo indirizzo.

Quest’asta raccoglierà fondi destinati al Sistema Sanitario Toscano per la lotta al Coronavirus.

Nello specifico, i fondi raccolti serviranno a potenziare e regolamentare i punti di accesso alle strutture ospedaliere tramite l’acquisto e installazione di pannelli che proteggano gli operatori,

alleggerendo così la struttura ospedaliera dall’uso esteso di mascherine e schermi facciali protettivi,

materiali che in questo modo verrebbero destinati solamente al personale addetto all’assistenza dei pazienti ricoverati.

L’asta è partita il 20 marzo, e finirà martedì 31 marzo.

L’asta si compone di 60 lotti per partecipare basta registrarsi sul sito Catawiki. Il vostro sostegno sarà fondamentale per aiutare le strutture ospedaliere e sopratutto il personale sanitario che in questo momento sta lottando per tutti noi.

Questo non andrà comunque a danneggiare in nessun modo gli importanti progetti di Emergency per la quale l’Area Performance devolverà comunque 5.000 euro.