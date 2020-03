Il fai da te, una pratica facile tutta da imparare

Il fai da te è una pratica che spesso e volentieri si rivela utile all’interno delle nostre abitazioni ma è importante che si abbia la giusta esperienza e la giusta voglia di mettersi in gioco per riparazioni e bricolage. Troppo spesso, infatti, gettiamo la spugna ancor prima di cominciare e ci rivolgiamo a persone esperte, ma con una importante spesa da sostenere. Tuttavia, diverse cose all’interno di casa possono essere aggiustate da noi stessi: molti negozi specializzati o grandi catene mettono a nostra disposizione tutto ciò che ci serve per poter cominciare diventare esperti in materia di riparazione fai da te.

Do It Yourself: impara a realizzare cose con i giusti materiali

Ci sono online tante ispirazioni per il DIY (acronimo inglese di Do It Yourself, ovvero il nostro fai da te). Basta sapere guardare in rete e non solo per venire a conoscenza dei diversi ed efficienti modi per attuare riparazioni che fino a poco tempo fa ci sembravano impossibili per le nostre capacità. Ad esempio si potrebbe cominciare dalla scelta dei materiali, che vanno dagli adesivi per il legno a quelli per riparare, da quelli di montaggio fino a quelli epossidici, ed ancora i sigillanti fino alle schiume. Tra i tanti, poi, ci sono anche prodotti che sono sensazionali, versatili, adatti per ambienti interni ed esterni, molto forti, resistenti alla pressione dell’acqua e dell’aria. Anche i colori non sono più un problema in quanto questi stessi possono essere disponibili grigi, neri, bianchi, verdi e arancioni.

Monta facilmente nei diversi ambienti della tua casa

Come abbiamo accennato in precedenza sono diverse le cose che si possono fare: montare ad esempio, basta avere gli strumenti e la giusta pazienza. Per montare un battiscopa basta stendere il giusto prodotto a cordoli sulla base portante che intendi incollare per poi posizionarla sulla parete ed esercitare una pressione. Posiziona le perlinature ad angolo retto rispetto alle basi portanti già incollate sulla parete e premi con forza, stendi ancora il prodotto a cordoli sul battiscopa, posizionalo e premi con forza verso la parete. Grazie all’elevata presa iniziale, dopo solo pochi secondi il battiscopa resterà in posizione senza bisogno di morsettare. Ancora potrai montare un appendiabiti oppure gli specchi in un bagno ed il portasaponette sulle piastrelle o anche l’appendimestoli nella tua cucina e l’interruttore elettrico senza dover ricorrere al trapano.

Idee creative, metti in gioco la tua fantasia

Di certo però quando si ha a che fare con certi materiali all’intero dei nostri ambienti non si può non fare riferimento alla nostra creatività. Eh sì perché prendere la mano significa acquisire sicurezza, dimestichezza e soprattutto conoscenza di quello che si va a trattare, dai materiali ai posti in cui operiamo. Hai mai pensato di creare una lampada col 100% di colla? Oppure creare una spilla? O ancora un vaso con una corda? Sì, è possibile. Nel primo caso, ad esempio, basta forare il fondo di una insalatiera, incollare la platinatura sul fondo, posizionare gli angolari sulle stesse insalatiere ed incollarli alla posizione scelta mantenendo premuto per qualche secondo. E’ la volta poi di inserire la lampadina elettrica facendo passare i fili elettrici attraverso le fessure e la platinatura avvitando il portalampada alla stessa, introducendo infine le viti nei fori degli angolari ed avvitando e fissando tutta la struttura.

Riparazioni, sarà possibile rimettere a nuovo ciò che è rotto

E poi arrivano le riparazioni, forse la cosa che a primo impatto più ci spaventa specialmente se non abbiamo mai preso in considerazione l’idea del fai da te: riparare una sedia piuttosto che il tacco o la suola di una scarpa, piastrelle e mattonelle, il tubo della doccia, il buco di una porta, incollare uno specchio o rimuovere le sigillature in silicone. A volte si pensa solo e soltanto alla tecnologia che ci accompagna ormai tutti i giorni e spesso dimentichiamo le cose più vicine a noi. Quante volte abbiamo dovuto far fronte alle sedie di casa che presentano diverse rotture? Basta tagliare un pezzo di pasta modellabile con un taglierino, mischiare la pasta con le dita fino a quando diventa completamente bianca e assume la forma che si vuole. Applica successivamente questa pasta bianca sulla sedia rotta colmando la parte che manca, avrai dopo pochissimi minuti per plasmarla e darle la sua forma finale. Dopo averla stesa si dovrà lasciare asciugare per circa 15 minuti, in seguito carteggiare e pitturare la superficie. Attendi 48 ore per ottenere la massima resistenza.

Prova allora anche e tu e comincia a riparare le cose all’interno della tua casa e del tuo ufficio, diventa protagonista del fai da te per apprezzare anche di più quello che si ha e far crescere la propria fantasia.