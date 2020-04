Il Premier Boris Johnson è in terapia intensiva

LONDRA, 6 aprile – Il primo ministro britannico della Gran Bretagna Boris Johnson si è aggravato. Sotto la decisione dei medici sarà necessario ricorrere al ventilatore polmonare artificiale. Una fonte vicina alla leadership del sistema sanitario nazionale in Inghilterra lo ha comunicato a RIA Novosti .”Johnson è stato urgentemente ricoverato in ospedale, e sarà sottoposto ad una ventilazione artificiale dei polmoni”.

Il Premier era stato stato ricoverato in ospedale in un primo tempo “a scopo precauzionale” a causa dei sintomi persistenti tra cui la febbre e tosse. Dopo che sono stati eseguiti gli esami, i dottori hanno deciso di ricorrere ad un ventilatore polmonare.

Il 27 marzo Johnson ha dichiarato di essere risultato positivo al coronavirus. È andato in isolamento in un appartamento in Daunig Street e venerdì era ancora lì con la febbre alta, nonostante i 10 giorni di isolamento.

L’augurio di Trump

“Penso che Boris Johnson si rimetterà presto, sono fiducioso”, le prime parole del Presidente Trump appena ha saputo la notizia del ricovero del premier britannico.