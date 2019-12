IMMAGINI BUON ANNO 2020 / Le 10 foto più belle per WhatsApp e Facebook

Il nuovo anno sta per arrivare, e per fare gli auguri ad amici, familiari e parenti si possono inviare delle immagini di buon anno 2020 da condividere su Whatsapp, Telegram, sulle bacheche Facebook degli amici e sui diversi canali di un comunicazione che ogni giorno milioni di persone utilizzano. Si dice che un’immagine vale più di mille parole, e spesso questo detto può essere vero.

IMMAGINI BUON ANNO 2020

Un’immagine sostituisce in tutto e per tutto un testo e basta davvero poco per fare un augurio speciale, senza dover per forza interrogarsi sulla frase migliore da condividere. Le immagini di buon anno 2020, possono inoltre essere inserite nelle stories di whatsapp e di Instagram, in modo da raggiungere quante più persone possibili in un semplice click. Oppure, si possono inoltrare facilmente a tutti i contatti presenti nella rubrica facendo un semplice “inoltra”.

La tecnologia infatti ci permette di inviare contestualmente centinaia, migliaia di messaggi senza dover fare il minimo sforzo. Le foto di buon anno poi sono molto diffuse già da qualche anno: le persone, specialmente adulte, preferiscono augurare con una figura sia buona giornata, che buonanotte. Questa abitudine non può che essere tramandata anche nelle festività con un bell’augurio delle frasi di buon anno.

Comunicare un augurio con foto e immagini di buon anno

Anche l’immagine è una forma di comunicazione, spesso più efficace di un testo, con essa infatti è possibile suscitare un’emozione che non può essere tradotta in caratteri.

Proprio per questo inviare un pensiero “illustrato” è molto semplice ed immediato, una citazione oppure una semplice frase messa su uno sfondo colorato con un bel font rappresenta un modo simpatico per mandare gli auguri. In conclusione, passano gli anni e mutano anche i mezzi attraverso i quali è possibile fare gli auguri ai propri cari ciò che è intramontabile però è il gesto, il semplice augurare ad un proprio caro che l’anno che verrà sarà migliore di quello che sta volgendo al termine.

Abbiamo raccolto per voi una gallery di foto augurali di buon anno, da scaricare gratuitamente con un semplice click ed utilizzare nei messaggi o sui social, tutte molto belle ed accattivanti:

Scarica gratis le 10 Immagini di Buon Anno 2020 più belle da inviare tramite WhatsApp e Facebook