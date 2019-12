Frasi d’auguri di Capodanno 2020. Da mandare su WhatsApp e Facebook

Il nuovo anno sta per arrivare, lasciandosi alle spalle quello vecchio. Allo scoccare della mezzanotte, spesso si pensa alle persone più importanti della propria vita, amici, familiari, o la persona amata. Ma anche chi ha inciso positivamente, in qualche modo. Come augurare un felice buon anno? Grazie alle frasi di auguri di Capodanno da mandare su WhatsApp e Facebook.

Ed è proprio a queste persone che solitamente si ha intenzione di inviare un augurio speciale, magari con un semplice messaggio in modo da raggiungere immediatamente il destinatario. Tuttavia, anche con una semplice frase d’augurio si può essere originali e per nulla scontati, ecco quelle migliori raccolte per voi, divise per la tipologia di destinatario:

Frasi di auguri di Capodanno per amici e parenti da inviare su WhatsApp e Facebook

“Che il 2020 trascorra sereno, sulla scia di tutte i tuoi desideri. Ti auguro che tu possa realizzarli, senza mai dimenticare la strada che hai fatto per vederli avverarsi. Buon anno!”

“Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2020 sta per arrivare”

“Festeggiamo in allegria il nuovo anno, sperando che sia pieno di tante soddisfazioni”

“Auguri per un anno fatto di amore e saggezza. Un nuovo inizio per un 2020 ricco di soddisfazioni”

“Con l’augurio che il Nuovo Anno, ti porti gioie inattese.”

“L’amicizia non cambia, come il sole nelle stagioni: è lì e lì resterà per sempre, come me e te. Tanti auguri a noi, amico mio! Che questo anno sia il più bello di quelli che abbiamo vissuto assieme.”

“Per tutti i sognatori incalliti: Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma abbi cura di ripescare nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Auguri per un buon 2020!”

“Ti auguro che in questo nuovo anno ti proteggano tre Angeli: Amore, fortuna e felicità. Se avrai bisogno di un quarto Angelo ricordati che ci sarò io! Buon 2020!”

“Voglio che sia per te un anno speciale, migliore del precedente. Possa avverarsi nel 2020 tutto quello che desideri”

“Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano, voglio augurarvi un felice Capodanno ed un buon 2020”

“Ti auguro un nuovo anno pieno di meraviglie e serenità. Che tu possa trovare quello che cerchi, ma soprattutto continuare a cercare cose sempre belle e nuove. Buon anno!”

“Auguri di un felice futuro: corri incontro al nuovo anno senza timore, porta con te tutti i sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, buttando quelle che ormai non servono più. Buon 2020.”“Buon anno… Apri il tuo cuore alla speranza. con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera.”

“Auguri col botto: spero per te un anno scoppiettante, che porti buona fortuna alle persone affrante e, come un gioiello, faccia vedere a tutti un mondo un po’ più bello”

“Il mio augurio per il nuovo anno è: regalati un’ora al giorno di felicità.”



Frasi di auguri di Capodanno formali da mandare su Facebook e WhatsApp

Ecco una raccolta di frasi da inoltrare ai colleghi e persone con i quali si intrattiene un rapporto professionale:

“Buon Anno Nuovo, con l’augurio che questo 2020 sia ricco di successi professionali e di soddisfazioni nella vita privata. Auguri”

“Auguri di Buon 2020 con la speranza di rivederla al più presto. Cordialmente”

“Sperando di farLe cosa gradita, auguro a Lei e a tutti i suoi cari un felice e sereno 2020”

“Che il 2020 sia l’anno in cui tu riesca a raggiungere ogni meta prefissata. Anche la più difficile. Ne hai le qualità. Con affetto e stima. Auguri di buon anno”

“Auguro a Lei e famiglia di trascorrere un sereno Capodanno e un felice anno nuovo”

“Che la il tuo nuovo anno come la tua vita lavorativa di quest’ultimo anno possa essere ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità. Tanti auguri di buon anno nuovo 2020”

Frasi di auguri di Capodanno d’autore inviale su WhatsApp e Facebook

Se invece volete stupire i vostri amici e familiari con delle frasi pronunciate da personaggi celebri, ecco una lista di citazioni da inviare tramite messaggio su Facebook o WhatsApp, che sicuramente vi faranno fare un figurone.

“Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente.” (Buddha)

“Se vuoi essere felice, sii felice.” (Lev Tolstoj)

“E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state.” (Rainer Maria Rilke)

“Non sei mai troppo vecchio per fissare un altro obiettivo o per sognare qualcosa di nuovo.” (C.S. Lewis)

“Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio.” (Simone de Beauvoir)

“La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti.”(Søren Kierkegaard)

“Non c’è niente come un sogno per creare il futuro.” (Victor Hugo)

“Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni.” (Ralph Waldo Emerson)

“Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare, non solo pianificare, ma anche credere.” (Anatole France)

“Buon anno a tutte le cose: al mondo! al mare! alle foreste! Buon anno a tutte le rose che l’inverno prepara in segreto. Buon anno a tutti coloro che mi amano e stanno ad ascoltarmi… E buon anno, nonostante tutto, anche a tutti coloro che non mi amano.” (Rosemonde Gérard)

“Il futuro inizia oggi, non domani.” (Papa Giovanni Paolo II)

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.” (Thomas Jefferson)

“Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno.” (Ralph Waldo Emerson)

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.”(Eleanor Roosevelt)

“Voglio che ogni mattino sia per me un Capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno”. (Antonio Gramsci)

