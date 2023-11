La Scogliera dei Suicidi conquista Lucca

Riceviamo e pubblichiamo

Per la realizzazione de La Scogliera dei Suicidi versione Lucca Comics ci siamo prodigati sperando che il nostro impegno, unito al lavoro di squadra e alla passione da tutti noi condivisa per la nona arte potessero essere gli ingredienti giusti per dare al pubblico qualcosa di diverso capace di ritagliarsi un posto tra l’imbarazzo della scelta che questa fiera

offre.

Siamo partiti con la speranza di poter ripagare con qualche soddisfazione e richiesta di sketch il team di autori che ci ha dato fiducia. Sapendo che il mondo dell’editoria non è semplice e che per noi si sarebbe trattato dell’esordio non sapevamo bene cosa aspettarci, ed è stato l’inaspettato a giustificare il perché di questo comunicato.

Scriviamo per ringraziare tutti

quelli che hanno scelto di sostenere la nostra partenza e che hanno reso il soldout possibile già durante la seconda giornata del Lucca Comics. Alla fine della fiera è corretto dire che ci avete fatto sognare con la vostra partecipazione, il vostro affetto visibile anche dalle vostre espressioni mentre prendevate la copia de La Scogliera dei Suicidi ci ha ripagato di tanto lavoro.

Sappiate però che questo grazie non riesce a quantificare la forza che ci avete dato con la vostra presenza. Quest’ultima ve la dimostreremo con le pubblicazioni in arrivo. Tanto per iniziare con una versione DELUXE de La Scogliera dei Suicidi di ben 80 pagine, brossura fresata, impreziosita da un portfolio di tavole realizzate da grandi maestri della nona arte. Come di consuetudine prossimamente sveleremo i nomi e come si articolerà l’uscita.

Ora vogliamo dare spazio a questa novità.

Al portfolio sopraccitato verrà inserita anche la tavola del vincitore del nuovo contest in corso che riportiamo qui per permettere davvero a tutti di partecipare.

Entra il 30 di novembre inviate un’illustrazione ispirata al nostro fumetto La Scogliera dei Suicidi a loscarabocchiatore@gmail.com . Per realizzarla potete prendere spunto dalla copertina e dalle tavole che avete visto sui nostri sociale nelle scorse settimane.

Come ulteriore ringraziamento il vincitore riceverà anche il tesseramento gratuito come socio artista per l’anno 2024.



Speriamo di essere riusciti a stupirvi ancora una volta.