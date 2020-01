Le 5 auto elettriche del 2020

Proponiamo, di seguito, una lista delle 5 auto elettriche di cui sentiremo parlare quest’anno. Si tratta di una lista proposta dalla celebre rivista automobilistica Gocar. Per chi non conoscesse le macchine elettriche deve sapere che sono delle automobili con motore elettrico. La peculiarità di queste auto é l’utilizzo come fonte di energia primaria dell’energiachimica, accumulata nelle batterie ricaricabili presenti sul mezzo. L’energia accumulata sará disponibile per il motore, che azionerá l’auto.

Di seguito la lista delle auto elettriche di cui sentiremo parlare nel 2020

Tesla Y

Dopo il successo della model 3, tra le più vendute dello scorso anno, la Tesla propone un’altra automobile di sicuro affidamento e dalle grandi prestazioni. La Y, in arrivo tra pochi mesi , presenta due motori elettrici indipendenti molto reattivi che, grazie al controllo sulle anteriori, permette di affrontare le strade al meglio durante i periodi proibitivi. Il prezzo parte da 40 mila dollari fino a 60 mila dollari.

Honda e

La Honda si presenta al mercato dell’elettrico con un modello di tutto rispetto. Sarà commercializzata – presumibilmente – nell’arco dell’anno e avrà propulsori esclusivamente alternativi. Qualche dubbio resta sulla competitività del prezzo che potrebbe partire da 25 mila euro.

Volkswagen ID.3

Anche Volkswagern decide di passare all’elettrico con un veicolo affidabile e competitivo. Presentata al Motor Show di Francoforte, sarà la prima di una lunga serie di vetture a firma del famoso marchio tedesco, intenzionato più che mai ad acquisire leadership nell’ambito dei motori elettrici. Arriverà nei mercati europei a partire dalla prossima estate, con un prezzo di base inferiore ai 30 mila euro.

Polestar 2

L’auto elettrica di Volvo presenta un motore alimentato da batterie da 78 chilowattora, capace di supportare 408 cavalli con una coppia di 660 newtonmetri. La potenza di questo motore è di 300kW. L’autonomia di 500 km ne fanno un fiore all’occhiello di tutto il panorama automobilistico. Nell’edizione di lancio i prezzi in Norvegia, partiranno da 46.768 euro, in Germania sarà di 58.800 euro, contro i 59.800 euro di Belgio e Olanda.

Ford Mustang Mach-E

Il Suv elettrico di Ford sta tenendo sulle spine tutti gli appassionati. Le forme e le proporzioni da crossover appaiono eleganti e sportive allo stesso tempo di Suv coupé Ford risulta essere un gioiello, i prezzi partono da 43 mila dollari fino a 60.5 mila dollari.