Leonardo Greco finalmente guarito dal Covid-19: “Ho vinto io”

Leonardo Greco pone fine alla sua battaglia contro il Covid-19, l’ex tronista ha finalmente battuto il temibile virus contratto alla fine di Febbraio che lo ha costretto ad una degenza in ospedale, un ricovero necessario in seguito alla manifestazione dei sintomi più gravi legati alla patologia. Leonardo ha da subito reso pubblico d’aver contratto il virus, sui social ha pubblicato alcune foto del suo ricovero, ha raccontato quello che stava passando e non ha mai nascosto la sua sofferenza.

L’ex tronista sottoposto ad una terapia d’urto che lo ha debilitato è stato poi dimesso e ha continuato la sua quarantena in casa assistito dalla sua fidanzata, è stato costretto nella sua stanza e non ha potuto vedere neanche la figlia. Ora Leonardo sta meglio, è finalmente guarito e può condividere questo momento con tutti coloro che lo hanno sostenuto:

“Ti ho sconfitto, alla fine ti ho sconfitto, anche se con molto ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro, altre con il tempo guariranno. Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso. Mi hai isolato dal mondo, mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare. Ci vorrà ancora tempo prima che ritorno al 100%. Ma ho vinto io!“

Leggi anche: Coronavirus, Leonardo Greco, le prime parole dell’ex Diletta Pagliano

Leonardo Greco: “Tornerò al 100% anche se ci vorrà del tempo”

Leonardo Greco esulta ed è entusiasta d’essere guarito, ha avuto veramente paura ed è stato molto male, una degenza la sua durata più di un mese che gli ha procurato molti dolori ma che è riuscito a superare non senza effetti collaterali. L’ex tronista ora vuole solo guardare avanti, è pronto a riprendere in mano la sua vita con tutto l’entusiasmo possibile: “Ho da riscrivere un nuovo capitolo della mia vita…e sarà il più bello“.