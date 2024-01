Mar Rosso: stasera l’ONU discuterà la situazione

Questa sera ci sarà una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, che, secondo quanto raccolto da BBC, verterà sugli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen.

Martedì, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che le forze Houthi hanno sparato due missili balistici antinave e che diverse navi commerciali hanno segnalato l’impatto nelle acque circostanti. Non sono stati segnalati danni.

Subito dopo sono intervenuti gli elicotteri della Marina degli Stati Uniti che hanno affondato le imbarcazioni Houthi che si dice abbiano sparato e che stavano tentando di abbordare una nave di proprietà danese.

Da metà novembre sono in corso attacchi missilistici e droni contro navi commerciali dalle aree controllate dagli Houthi nello Yemen, attaccando le navi che attraversano il vicino stretto di Bab al-Mandab.

In risposta, il governo degli Stati Uniti ha istituito una coalizione internazionale a guida occidentale per proteggere la vitale rotta marittima, che collega i mercati asiatici con l’Europa attraverso il Canale di Suez in Egitto ed è anche una rotta chiave per le spedizioni di carburante dal Golfo. Pubblicheremo aggiornamenti sui responsi che arriveranno in merito al consiglio di sicurezza di questa sera.