Mercatini di Natale più belli d’Europa partendo da Orio al Serio

A partire dal mese di novembre in Italia e nel resto d’Europa vengono organizzati i cosiddetti “mercatini di Natale”. Nel nostro Paese sono particolarmente noti quelli che si tengono nei borghi e nelle città del territorio dolomitico, mentre in Europa meritano sicuramente una menzione quelli di Vienna, Praga e Francoforte.

Mercatini di Natale in Europa raggiungibili da Orio al Serio

Partendo dall’aeroporto di Orio al Serio, uno dei più importanti scali aeroportuali del nostro Paese è possibile raggiungere diverse città europee, fra cui le tre citate in precedenza dove si tengono magnifici mercatini natalizi.

Fra quelli tenuti a Vienna, poiché sono più di uno, si ricorda il Mercatino viennese di Gesù Bambino (Christkindlmarkt) che si tiene nella Piazza del Municipio (Rathausplatz) dal 10 novembre 2023 fino al 26 dicembre 2023. Gli orari di apertura sono 10:00-21:30 fino al 23 dicembre e 10:00-18:30 dal 24 al 26 dicembre.

Anche a Praga si tengono diversi mercatini di Natale; uno dei più conosciuti è quello di Piazza della Città Vecchia che si tiene dal 2 dicembre 2023 fino al 6 gennaio 2024. Le bancarelle artigianali aprono dalle 10 alle 22, mentre quelle di ristoro hanno il solito orario di inizio, ma chiudono alle 24.

Imperdibili sono anche i mercatini di Natale a Francoforte sul Meno, che si tengono dal 27 novembre fino al 21 dicembre 2023. Gli orari di apertura vanno dalle 10 fino alle 21 dal lunedì al sabato, mentre la domenica si va dalle 11 alle 21.

In questi mercatini, particolarmente suggestivi, è possibile acquistare oggetti dell’artigianato locale, prodotti gastronomici tradizionali e degustare le prelibatezze culinarie caratteristiche del posto.

Mercatini di Natale: organizziamoci in anticipo

Dal momento che i mercatini di Natale sono manifestazioni che attirano migliaia e migliaia di turisti nazionali e internazionali, è opportuno organizzarsi per tempo prenotando in anticipo sia il volo per raggiungere queste località sia la sistemazione alberghiera, anche perché prenotando per tempo è possibile sfruttare offerte generalmente più convenienti.

I voli da Orio al Serio per Vienna, Praga e Francoforte

Da Orio al Serio è possibile raggiungere le tre destinazioni in questione con voli diretti (Vienna e Praga) oppure con voli che prevedono uno scalo intermedio (nel caso la destinazione sia Francoforte). Sono diverse le compagnie che coprono queste tratte e per scoprire le offerte più convenienti si possono consultare i siti web delle compagnie aeree o utilizzare i pratici motori di ricerca dei voli.

Come raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio

L’aeroporto di Orio al Serio può essere raggiunto in auto, in treno o con una navetta aeroportuale.

Se si opta per l’auto si deve percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia per poi uscire a Bergamo. Una volta usciti si seguono le indicazioni per l’aeroporto.

Riguardo al treno, partendo dalla stazione di Milano Centrale si dovrà scendere alla stazione di Bergamo per poi dirigersi all’aeroporto in taxi o in autobus.

Un’efficiente alternativa è rappresentata dalla navetta aeroportuale di Flibco che dalla stazione di Milano Centrale conduce allo scalo bergamasco.

Il servizio Flibco

Flibco è un comodo, rapido e conveniente servizio navetta che dalla stazione di Milano Centrale conduce all’aeroporto di Orio al Serio (e viceversa). È possibile acquistare il biglietto online sul portale web ufficiale oppure utilizzando l’app di Flibcoo, ancora, presso i rivenditori autorizzati o direttamente sulla navetta (se ci sono posti disponibili). L’acquisto online può essere pagato con carta di credito, carta di debito o PayPal.

La navetta aeroportuale parte dall’area bus della stazione di Milano Centrale (fermate 1-4) e ha un tempo di percorrenza di 50 minuti circa. L’orario di operatività va dalle 7:10 alle 23:25. Nel costo del biglietto sono compresi vari servizi fra cui trasporto bagagli, wi-fi a bordo e porta usb per la ricarica di dispositivi.

È possibile utilizzare il codice sconto VIAGGIA-10 che offre il 10% di sconto sul prossimo viaggio con Flibco.