Mercatino di Natale Bolzano, 2019/2020

Il mercatino di Natale di Bolzano in Alto Adige è il più grande d’Italia. Ogni anno attira moltissimi turisti per via della sua atmosfera magica e rilassante. Bolzano un centro storico medievale e una piazza chiamata Walther dove è presente la statua del grande cantore medievale Walther von der Vogelweide.

“Christkindlmarkt” il famoso mercatino di Natale

Tutt’intorno si anima il Christkindlmarkt, il famosissimo Mercatino di Natale con circa ottanta espositori in legno. Un viaggio nel passato dove un tempo gli addobbi consistevano in piccole mele rosse e in semplici stelline di paglia o di fieno essiccato. Il Mercatino di Natale di Bolzano, rappresenta “l’occasione giusta” per scoprire il capoluogo altoatesino e il suo epicentro medievale che si snoda in un reticolo di stradine, portici, cornici rinascimentali, insegne in ferro battuto e facciate affrescate.

Cosa vedere a Bolzano

Da vedere sono la chiesa dei Domenicani – facente parte di un convento del 1272 -, piazza Erbe con il suo mercato quotidiano che la trasforma in un crogiuolo di profumi e sapori e infine la via Portici, in cui si fronteggiano i portici italiani – sul lato sinistro – e quelli tedeschi, sul lato destro. Molto interessanti sono i musei tra cui quello archeologico che ospita Ötzi, il pastore di cinquemila anni rinvenuto fra i ghiacciai posti tra la Val Senales e l’Austria.

Bolzano offre molto anche dal punto di vista gastronomico, troviamo lo Speck, i Canederlie, gli Schlutzkrapfen, una sorta di ravioli con ricotta e spinaci. Troviamo lo stinco di maiale al forno e bolliti di carne serviti con crauti, contorni agrodolci, mirtilli rossi o gelatina di ribes. Inoltre dalle 15 varietà di mela si ottiene il l’Apfelsaft, ovvero un “nettare” dall’acidità variabile a seconda della qualità di mela utilizzata, mentre dalla vite provengono i superbi vini rossi .

Sempre al mercatino di Natale di Bolzano c’è uno spettacolo chiamato “un Natale di Libri“, dove scrittori di fama sfilano in passerella e presentano i loro ultimi best-seller. L’edizione 2019 è la quinta ed è ricca di nomi prestigiosi come Dacia Maraini, Massimo Cacciari, Ferruccio de Bortoli.

Date e orari di apertura:

Mercatino di Natale di Bolzano: dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020



inaugurazione: 28 novembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00



Orari

tutti i giorni: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

28 novembre: dalle ore 17.00 alle ore 19.00

29 novembre: dalle ore 10.00 alle ore 21.00

24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

25 dicembre: chiuso

31 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

1 gennaio: dalle ore 12.00 alle ore 19.00





Corte delle Stelle (Cortile interno Palazzo mercantile) con l’artigianato artistico degli Artigiani Atesini

ogni venerdì, sabato e domenica.





Lunga Notte dei Musei di Bolzano: 29 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 21.00





4° ed. “Il Parco di Natale” (Parco della Stazione): dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

orari

da lunedì a giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

28 novembre: dalle ore 17.00 alle ore 19.00

29 novembre: dalle ore 10.00 alle ore 21.00

24 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 14.00

25 dicembre: chiuso

31 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

1 gennaio: dalle ore 12.00 alle ore 19.00





Mercatino di Natale della solidarietà (in Piazza della Mostra): dal 28 novembre 2019 al 22 dicembre 2019





San Nicolò al Mercatino di Natale con Krampus (piazza Walther e piazza della Mostra): 7 dicembre 2019





BOclassic – Corsa di San Silvestro: 31 dicembre 2019





Passion Gala Spettacolo sul ghiaccio al Palaonda: 4 gennaio 2020

Come arrivare

In auto: bisogna prendere l’uscita A22 (Autostrada del Brennero): Bolzano sud, o la strada statale SS12 da Trento e Brennero.

In treno:

La stazione centrale di Bolzano ha comodi e veloci collegamenti da Milano, Venezia e Roma passando sempre per Verona.

La stazione ferroviaria si trova a due minuti a piedi da piazza Walther.

In aereo:

Gli aeroporti più vicini sono quello di Verona e quello austriaco di Innsbruck.