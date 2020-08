Morgan Lost riparte da un lockdown

Tra luglio e agosto sono uscite due coppie di speciali dedicati a Brendon e Morgan Lost. Claudio Chiaverotti va matto per le ucronie. Come ogni narratore che si rispetti, ama spezzare le catene dello spaziotempo storico, di tutto ciò che è assodato, definito e risaputo. E questo lo si nota anche dall’intervista che Giovanni Boninsegni ha realizzato per la a rubrica settimana In edicola con gli Eroi Bonelli.

Nell’intervista, che trovate qui sotto

oppure direttamente sul canale YouTube della SBE lo sceneggiatore piemontese ci sorprende quando parla della nuova serie di prossima uscita dedicata al suo cacciatore di serial killer!

Claudio racconta il suo stato d’animo e soprattutto la sua decisione

di far partire la nuova stagione di Morgan Lost da un lockdown. Anche New Heliopolis è stata colpita da una pandemia e come successo a noi …sperando che sia solo un ricordo anche il mondo ucronico di Morgan Lost si appresterà a vivere un lockdown. Ma New Heliopolis sappiamo essere la città dei serial killer e anche il lockdown avrà il suo serial killer..

Buona visione e vi invito a seguire il #BonelliTalks.