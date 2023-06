Napoli: il 27 giugno l’annuncio del nuovo allenatore

De Laurentiis continua la ricerca del nuovo allenatore del Napoli e si sarebbe dato una scadenza: il 27 giugno dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Napoli: chi sarà il nuovo allenatore?

Il casting del Napoli per il dopo Spalletti continua e la telenovela si arricchisce ogni giorno di dettagli e interpreti. De Laurentiis non è nuovo a questo copione, lo ha interpretato molte volte e ne è quasi sempre uscito vincitore. Le scelte del presidente azzurro si sono rivelate molto spesso vincenti.

Questa volta l’impresa di sostituire un allenatore che è entrato nel cuore dei tifosi appare complicata. La stampa tira fuori un nome diverso ogni giorno e la lista di potenziali allenatori per la prossima stagione si allunga sempre di più. Sono circa una quarantina i nomi che gravitano intorno alla panchina del Napoli.

Il tempo stringe e se si vuole arrivare preparati all’inizio della prossima stagione bisogna scegliere e De Laurentiis lo farà entro il 27 giugno.

Paulo Sousa in pole position

L’ultimo nome emerso è quello di Paulo Sousa, che secondo la Gazzetta dello Sport De Laurentiis avrebbe incontrato a Roma lo scorso venerdì. Il portoghese ha condotto la Salernitana ad una salvezza tranquilla e la sua gestione intrigherebbe il presidente.

Tra i papabili dell’ultima ora ci sarebbero anche Galtier e Garcia, entrambi con un’esperienza internazionale, che è quella che serve al Napoli per la cavalcata europea. Tra le opzioni vagliate dal presidente non ci sarebbero anche allenatori che si sono già seduti sula panchina azzurra. Nomi come quello di Benitez, quindi, sarebbero fuori dalla lista dei papabili.