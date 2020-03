Napoli: organizzano un pic-nic, denunciate 12 persone

Non seguire le recenti norme governative anti-contagio è costato caro a 12 persone di Napoli. Ignorando completamente le disposizioni, il gruppo aveva organizzato un pic-nic all’aperto in un parco di Via Madonna del Pantano. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, denunciando tutti i partecipanti al banchetto.

Le giustificazioni dei 12 di Napoli: “avevamo bisogno di un po’ d’aria”

Una volta che sono intervenute le forze dell’ordine, le 12 persone denunciate si sono giustificate. Tutti hanno praticamente ribadito su per giù la stessa cosa. Ovvero che, dopo 5 giorni rinchiusi in casa, avevano bisogno di un po’ di aria. Peccato che, a causa di questa idea, adesso tutti dovranno rispondere di inosservanza dei provvedimenti disposti dall’autorità.

Il gruppo si era organizzato a dovere per questo pic-nic all’aperto. Avevano portato sedie, tavolini ed alimenti di vario tipo. Purtroppo sono proprio comportamenti del genere a peggiorare la già delicata situazione causata dalla pandemia del coronavirus. Nonostante le norme attuate dal governo, sentiamo sempre di persone pronte ad uscire di casa anche senza dei buoni motivi.

Ed è anche a causa di questi individui che, nonostante le misure adottate, il numero di persone infette dal Covid-19 continua ad aumentare in Italia. Situazione che grava soprattutto in Lombardia, dove il sistema sanitario deve fronteggiare una crisi sia di posti disponibili che di strumentazioni.

Per questo motivo l’intervento delle forze dell’ordine in questi casi è molto utile. La loro presenza può essere un deterrente per dei comportamenti inadeguati che potrebbero anche mettere a repentaglio la salute dei soggetti più deboli. Proprio per tutelare la salute di tutti si chiede ai cittadini di uscire solo se davvero necessario.

E si spera che avvenimenti di questo tipo siano di esempio per tutti coloro che non vogliono adeguarsi a questa delicata situazione.