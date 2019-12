Nuovo anno, nuovi manga J-POP! Si inizia il 2020 con tante novità, in libreria arriveranno grandi titoli come il primo volume di La Regina D'egitto – L'occhio Azzurro Di Horus, Mela Meccanica per la Osamushi Collection e non solo!

Nuovo anno, nuovi manga J-POP! Si inizia il 2020 con tante novità, in libreria arriveranno grandi titoli come il primo volume di La Regina D’egitto – L’occhio Azzurro Di Horus, Mela Meccanica per la Osamushi Collection e nuovi Boy’s Love che saranno disponibili da fine gennaio: Escape Journey 1 e Jackass. Ma non solo … continuano The Promised Neverland, World’s End Harem, Girl From the Other Side, Radiation House e molto altro!

8 gennaio Iniziamo l’anno con

Mazinger Angels Box Vol. 1-4 + Z 1-2: tornano in un elegante cofanetto le due miniserie con le bellissime e coraggiose protagoniste di Go Nagai! I mostri meccanici minacciano l’umanità, ma tra loro e la conquista della Terra si ergono Maria, Hikaru, Jun e Sayaka con i loro robot giganti. Sei volumi ricchi di citazioni e fanservice, nei quali i personaggi del maestro Nagai illuminano la scena con la loro abilità in combattimento…e il sex appeal! Continuano inoltre grandi serie come The Promised Neverland 13, Verso La Terra 3, Girl From The Other Side 07, Radiation House 03 e Infini-T Force con il settimo volume, ma anche Re:Zero Stag. III – Manga 9 – Truth Of Zero.

15 gennaio

Torna la sensuale fine del mondo di World’s End Harem con il volume 4 e leggeremo inoltre le nuove avventure della giovane protagonista di La divisa scolastica di Akebi 4, ma anche Horimya 11 e Bloom Into You 7.

22 gennaio

Il 22 gennaio sono in arrivo nuovi volumi della Osamushi Collection con La Fenice 2 – Osamushi Collection e Osamu Tezuka – Una Vita A Fumetti 4. Inoltre Super Lovers 12 e termina con il sesto volume, Il Convento Dei Dannati 6.

29 gennaio

Il 29 gennaio è segnato da il grande ritorno di Ogeretsu Tanaka, autrice di Yarichin Bitch Club e Neon Sign Amber, con un altro Boy’s Love: Escape Journey 1.

All’università Naoto incontra inaspettatamente il suo ex ragazzo Taichi, che vedeva la loro storia come “puramente fisica”. Naoto prova rancore verso di lui, ma a poco a poco si ammorbidisce quando si accorge che Taichi è maturato rispetto ai tempi del liceo.

Una storia d’amore sofferta, che mostra come due grandi amici possano essere una pessima coppia.

Altra novità yaoi sarà Jackass! di Scarlet Beriko, attesissima autrice in Italia! A causa della sbadataggine della sorella, Keisuke si ritrova a indossare dei collant a scuola. Per fortuna i rapidi riflessi del suo migliore amico Masayuki lo salvano dall’umiliazione pubblica.

Ma, mentre si sta cambiando in infermeria, Keisuke scopre Masayuki a fissargli le gambe… Inizia così il sogno a occhi aperti di un ragazzo con i collant!

In libreria e fumetteria il 29 gennaio, La Regina D’Egitto – L’occhio Azzurro Di Horus 01, di Chie Inudoh,

un’affascinante manga storico ambientato nell’antico Egitto! Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina.

Un altro importante tassello Osamushi Collection continua con un altro attesissimo volume della Osamushi Collection: Mela Meccanica.

Il Maestro Tezuka si muove a suo agio tra esplorazioni spaziali, azioni militari e storie d’amore proibito.

Tra le continuity disponibili dal 29 gennaio: Danmachi – Sword Oratoria 10, Black Night Parade 02, Rikudo 17, Toradora! 9, Zelda – Twilight Princess 7 e Devilman Saga 10.

Ristampe: Tornano disponibili le serie complete di Sunny, Ubelblatt e Blood Blockade Battlefront.

Per concludere vi ricordiamo le uscite di Dicembre in casa J-POP Manga: