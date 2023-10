Oggi nove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, incontro all’Accademia Aeronautica

L’area dei Campi Flegrei ha recentemente sperimentato una serie di eventi sismici che hanno suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Vesuviano, si sono verificati nove terremoti con una magnitudo massima di 1.9. Questa attività sismica ha avuto inizio con un terremoto registrato alle 23:05 di ieri e ha avuto l’epicentro nella zona della Solfatara, a una profondità di circa 1 km.

Le scosse sismiche hanno destato l’attenzione della popolazione residente nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli, nonché nei quartieri occidentali di Napoli. Fortunatamente, al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o beni. Tuttavia, l’incidenza di terremoti in questa area è sempre motivo di preoccupazione, considerando la sua storia sismica.

- Advertisement -

Incontro a Pozzuoli

Per affrontare la situazione e valutare l’evoluzione del bradisismo nei Campi Flegrei, si è tenuto un incontro tecnico-operativo all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Alla riunione hanno partecipato il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e i sindaci dei comuni situati nell’area dei Campi Flegrei. Si tratterà di un’opportunità per analizzare più approfonditamente l’attuale attività sismica e valutare le misure di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza della comunità locale.

Va notato che la regione dei Campi Flegrei è stata a lungo considerata una zona ad alto rischio sismico a causa della sua posizione geologica e delle attività vulcaniche e idrotermali presenti in loco. Pertanto, il monitoraggio costante e la preparazione alle emergenze sono di cruciale importanza per la sicurezza della popolazione.