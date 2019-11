Omicidio suicidio a Cerignola, uccide la vicina e si spara

Un uomo di 69 anni ha ucciso la vicina di casa colpendola con vari colpi di pistola, la donna é deceduta sul posto. É accaduto nelle campagne di Cerignola, in località Cerina. La sua follia omicida non si é arrestata ed ha colpito la consorte che in quel momento era intervenuta per difendere la donna.

La moglie é stata ferita gravemente ad organi vitali, trasportata dal figlio all’ospedale Tatarella di Cerignola versa in gravissime condizioni.

Dopo aver compiuto la strage, l’uomo ha rivolto l’arma verso se stesso e si é tolto la vita. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica allertati dal figlio della coppia.

L’uomo sarebbe Francesco Ciuffreda, agricoltore del posto, la vittima é la vicina di casa Luminita Brocan – cittadina rumena di 55 anni.

