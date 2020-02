Pandora per San Valentino: scegli 3 gioielli uno è in regalo

Manca poco a San Valentino, la festa dell’amore e degli innamorati. Così Pandora stupisce tutti con la sua promo scegli 3 gioielli uno è in regalo. Le occasioni giuste per un regalo sono tante, ma perché non approfittare di questa offerta e far felice la tua dolce metà? Magari componendo una parure così da sorprendere la tua partner.

Da Pandora sono arrivati i regali

La promozione è iniziata il 3 febbraio 2020 e sarà valida fino a domenica 16 febbraio, scegli 3 gioielli, il meno caro lo riceverai in regalo. Un’occasione unica da non perdere assolutamente.

La promozione è valida su tutti i gioielli, ad esclusione delle collezioni “Pandora Me” e “Harry Potter”. Potrai acquistarli direttamente sull’e-store Pandora, oppure nei Pandora Store e nelle gioiellerie aderenti.

Come funziona Pandora scegli 3 gioielli uno é in regalo

Basterà fare un acquisto con ricevuta unica di 3 gioielli Pandora, il meno caro lo riceverai gratis. Saranno escluse le collezioni “Pandora me”, “Harry Potter” , il charm in edizione limitata 20° anniversario e per gli acquisti in negozio fisico anche i charm incisibili.

E’ possibile aderire all’operazione per un massimo di 3 volte all’interno di un’unica transazione mentre nei negozi fino a 5 volte. Un esempio se in un’unica transazione si acquistano 6 gioielli avrete diritto riceverne due in regalo tra i meno cari. La promozione non sarà cumulabile con altre offerte Pandora, promosse nel periodo di validità dell’Operazione, a eccezione della Carta Fedeltà.

Il Regolamento completo potrete trovarlo sul sito it.pandora.net, nei punti vendita aderenti e qui in basso. Buon San Valentino!

REGOLAMENTO