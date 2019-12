Personaggi più apprezzati nel mondo, classifica 2019

Si sta per chiudere l’anno, tra pochi giorni diremo addio al 2019 e brinderemo all’arrivo del 2020. È tempo quindi di bilanci, anche per quanto concerne le curiosità. Nel 2019 alcuni tra politici, imprenditori ed esponenti dello spettacolo sono stati molto apprezzati in tutto il mondo. Vediamo chi!!!

La classifica degli uomini

Tra gli uomini, in cima alla classifica c’è Bill Gates, ammirato ancora oggi per aver creato dal nulla un’azienda di fama mondiale dal fatturato a molti zeri. Da anni, Bill Gates è in cima alla classifica degli uomini più apprezzati e tiene saldamene il suo primato. Quasi a pari merito, Barack Obama, nel cuore della popolazione mondiale per aver vinto il nobel per la pace dieci anni fa. Al terzo posto, inaspettatamente, Jackie Chan: l’attore famoso per i suoi film di arti marziali non è stimato solo per la sua simpatia, ma anche per il suo attivismo nel sociale. Al quarto posto troviamo Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare della Cina, segretario del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, probabilmente l’uomo più potente del pianeta. Al quinto posto uno dei pionieri dell’ecommerce Jack Ma fondatore ed ex presidente di Alibaba. Al sesto posto ritroviamo un altro politico di spicco, Narendra Modi l’attuale Primo ministro dell’India.

I calciatori più stimati sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, presenti rispettivamente al settimo e nono posto della classifica. Sicuramente la stima in loro deriva dal talento che esprimono in campo. Nella top ten rientra anche Vladimir Putin, mentre Donald Trump conquista la quattordicesima posizione. Sotto, di appena un gradino, Papa Francesco.

La classifica delle donne

La classifica femminile è cambiata rispetto allo scorso anno. La bellissima attrice Angelina Jolie, scesa al terzo posto, cede il suo primo posto all’ex first lady Michelle Obama. Al secondo gradino del podio, troviamo la regina del talk show americano Oprah Winfrey, impegnata in attività di promozione culturale.

Fuori dal podio di un solo gradino, la Regina Elisabetta. Altre first lady presenti nella classifica sono Melania Trump, diciannovesima, apprezzata per il suo stile e la first lady cinese Peng Liyuan che conquista di diritto il settimo posto. Al quinto posto Emma Watson, celebre per aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter. Staccata di diverse posizioni la Cancelliera tedesca Angela Merkel in dodicesima posizione.