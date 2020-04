Pesce d’aprile, i migliori scherzi che hanno fatto la storia

Oggi è il 1 di Aprile e come ogni anno si fanno scherzi a più non posso. Scopriamo insieme gli scherzi del pesce d’aprile che hanno fatto la storia di quelli memorabili.

Un UFO nei cieli di Londra

Nella notte del 31 marzo 1989 centinaia di persone avvistano incredule un UFO nei cieli di londra. Quando l’astronave atterra fuori città accorre la polizia allarmata, si vede un extraterrestre uscire dallo strano velivolo. In realtà è una burla bella e buona l’uomo è travestito da extraterrestre, il disco volante è solo una mongolfiera attrezzata di luci stroboscopiche e dentro c’è Richard Branson, il multimilionario boss di Virgin. I poliziotti minacciano di arrestare i due ma poi li lasciano andare.

Se sei ubriaco niente internet

Un articolo del 1994 pubblicato sulla rivista PC Computing svela un progetto di legge che vieta l’utilizzo di internet alle persone in stato di ebbrezza. Molti lettori ci sono cascati credendo che fosse tutto vero ma era soltanto una bufala.

Pi greco addio

Il Pi greco è una costante matematica fondamentale, ma diciamolo, è troppo complesso. E così nel 1998 circola la notizia che lo stato dell’Alabama avrebbe intenzione di fissare per legge il valore del Pi greco a un più comodo, semplice e rotondo 3. L’amministrazione dell’Alabama viene sommersa di telefonate ma poi si scopre che la notizia è falsa è un pesce d’aprile organizzato dal fisico Mark Boslough.

La liberty Taco bell

ll 1° aprile del 1996 la catena di fast food Taco Bell pubblica su diversi quotidiani nazionali l’annuncio di avere acquistato la campana Liberty Bell, uno dei massimi simboli degli Stati Uniti, che sarà ribattezzata Liberty Taco Bell. Esplodono le proteste di migliaia di cittadini americani, prima che l’azienda sveli lo scherzo.

I pesci di Google

Quelli di Google hanno una passione sfrenata per i pesci d’aprile hanno iniziato nel 2000 con il primo scherzo e da allora non si sono più fermati. Fra i vari scherzi ricordiamo quello della bevanda Google Gulp che migliora la capacità di utilizzare il motore di ricerca aumentando la sua intelligenza oppure Gmail Paper, un servizio gratuito grazie al quale puoi chiedere a Google di stampare le tue e-mail su carta e di spedirtele per posta.