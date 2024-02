Quando i sentimenti di una ragazza rischiano di radere al suolo Tokyo!

I kaiju sono senza dubbio uno degli elementi più iconici della cultura pop giapponese: enormi creature impegnate a darsi battaglia tra loro o a minacciare il genere umano con il loro immenso potenziale distruttivo. Ma nessuno di essi assomiglia alla protagonista di KAIJU GIRL CARAMELISE!

Questo nuovo, dolcissimo

manga romantico con una marcia in più arriverà in fumetteria, libreria e store online a partire dal 5 marzo con il suo primo volume, disponibile in edizione REGULAR (anche in formato digitale) e anche con una meravigliosa VARIANT COVER. Acquistando il titolo nelle fumetterie aderenti i lettori riceveranno, in omaggio e fino a esaurimento scorte, lo Star Kit contenente shopper, cartolina trasparente in PVC, poster e segnalibro con illustrazioni esclusive dedicate alla serie.

- Advertisement -

Non è facile la vita scolastica quando sei

Kuroe Akaishi: questa ragazza, infatti, soffre di una particolare condizione che trasforma alcune parti del suo corpo in quelle di un possente kaiju in risposta a forti stimoli emotivi. Ciò ha spinto Kuroe ad essere emarginata in classe e a vivere cercando di mantenere sempre un basso profilo. Un giorno, però, un ragazzo si interessa a lei, e non uno qualunque: Arata Minami, infatti, è tra i ragazzi più popolari della scuola! Per la povera Kuroe sarà dura concedersi il lusso di sperare in una storia d’amore, quando troppe emozioni possono significare una trasformazione in kaiju e la potenziale distruzione di Tokyo!

A prima vista, KAIJU GIRL CARAMELISE sembra una normale commedia romantica che mette in scena temi ed elementi comuni del genere, ma la tendenza di Kuroe a trasformarsi in un enorme kaiju rimescola completamente le carte in tavola, introducendo una tensione emotiva che, al picco massimo, si traduce in scene ricche di azione. L’insieme è reso armonioso dagli eccellenti disegni, di alta qualità, in grado di raffigurare personaggi dolci ed espressivi e allo stesso tempo la feroce forma kaiju di Kuroe. Non a caso, KAIJU GIRL CARAMELISE ha ricevuto una nomination ai “Great Graphic Novels for Teens” dall’American Library Association per due anni consecutivi(nel 2020 e nel 2021). Per saperne di più e scoprire le prime pagine della storia, è disponibile un’anteprima online gratuita.

- Advertisement -

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 1 (UP n. 232)

Spica Aoki

12,8×18, brossurato, con sovracc., b/n e col., pp. 176, € 6,50

- Advertisement -

Data di uscita: 05/03/2024 in fumetteria, libreria, store online e in formato digitale

Isbn 9788822646361

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 1 VARIANT COVER EDITION (UP VARIANT n. 232)

Spica Aoki

12,8×18, brossurato, con sovracc., b/n e col., pp. 176, € 7,90

Data di uscita: 05/03/2024 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822646408