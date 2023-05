Ravenna, 10mila persone senz’acqua potabile

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia Romagna, ha lasciato non pochi strascichi. Diverse zone in provincia di Ravenna sono rimaste senza acqua a causa dell’allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore. Le aree interessate sono: Conselice, Lavezzola e San Patrizio. Attualmente risulta essere fuori servizio il sistema di pompaggio che garantisce la fornitura di acqua all’intero comune di Conselice.

“Su tutto il territorio comunale manca ancora l’acqua a causa dell’allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore”, ha comunicato il sindaco Paola Pula. Le autorità hanno già provveduto a delle soluzioni in attesa che la situazione venga ripristinata totalmente. Tre autobotti sono state messe a disposizione della popolazione nel parcheggio Coop Via San Pasi di Lavezzola, nel parcheggio della Coop di via Battisti 4a di Conselice e in piazza Mameli a San Patrizio.

Non è possibile stimare i tempi di ripristino dell’erogazione

Inoltre, sono in arrivo da Bologna campioni con bins di bottiglioni da 5 che saranno distribuiti dai volontari sul territorio. In loco ci sono gli operatori del Gruppo Hera, gli operai del Comune ed i Vigili del fuoco. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto, ma attualmente, secondo quanto riferito dall’amministrazione, non è possibile stimare i tempi di ripristino dell’erogazione. L’amministrazione comunale ha comunicato che, proprio per il perdurare dell’assenza di acqua, “oggi, venerdì 5 maggio, le scuole e i nidi del territorio comunale di Conselice resteranno chiuse”.