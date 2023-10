Rider Comics, in vendita i primi tre fumetti

Escono ufficialmente oggi (sabato 28 ottobre) i primi tre fumetti di Rider Comics, la prima casa editrice di Lucca tutta dedicata alla nona arte. La storia western 1903.

Caccia all’uomo, la delicata narrazione sul lutto Chromo e le stimolanti avventure per i più piccoli di Nico e Cice, diari di viaggio – Lucca potranno essere acquistate online dal sito www.ridercomics.it, da Amazon, Ibs o piattaforme di e-commerce simili.

Ma la prima grande occasione per avvicinarsi dal vivo alla nuova realtà editoriale “made in Lucca” sarà proprio l’imminente edizione di Lucca Comics & Games, in programma da mercoledì 1 a domenica 5 novembre.

Rider Comics e il suo editore, il giovane Antonio De Rosa,

saranno presenti con uno stand nel padiglione allestito in piazza San Giovanni per tutta la durata della manifestazione. Inoltre, il 5 novembre alle 16 la casa editrice si presenterà al popolo di Lucca Comics & Games, con anticipazioni sui progetti in corso, nella chiesetta dell’Agorà, in via delle Trombe.

Per l’occasione sarà presente, in veste di moderatrice,

Katja Centomo, la creatrice di Monster Allergy, la rivoluzionaria serie di fumetti per ragazzi affermatasi nei primi anni Duemila e divenuta anche un cartone animato. Con lei dialogheranno Federico Galeotti, autore insieme a Francesco Mazzoli di 1903. Caccia all’uomo, lavoro che apre la collana Rider Stories, dedicata ai fumetti di genere, dal western all’azione, allo sci-fi e all’avventura, e Vyles, autor* di Chromo, che inaugura la collana Narrazioni riservata alle storie che affrontano temi con valenza sociale.

Saranno presenti anche l’autore Niccolò Testi e l’editor Elena Artibani, per alcune anticipazioni in merito al fumetto sullo scrittore e giornalista Giorgio Manganelli, in uscita nel 2024 per Rider Comics.

Rider Comics è presente anche su Facebook (https://www.facebook.com/ridercomics) e Instagram (@ridercomics).