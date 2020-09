Rinnovare il reddito di cittadinanza, ecco il modulo Inps

L'Inps mette a disposizione online il nuovo modulo per rinnovare il reddito di cittadinanza, vediamo come scaricarlo e quali informazioni richiede.

Proprio ieri parlavamo del rischio per molti di non ricevere la mensilità di ottobre del Reddito di Cittadinanza. Chi ha fatto la domanda e ha ottenuto la prima card carica tra marzo e aprile 2019 è in scadenza. Il sussidio infatti dura solo diciotto mesi più altri 18 mesi da richiedere se ci sono le condizioni. Si può rinnovare il reddito di cittadinanza compilando i moduli di richiesta scaricabili dal sito Inps. Il link è questo, potete anche cercarlo con questa voce nell’elenco dei moduli Inps:

“RdC/ PdC – Domanda di Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” data di pubblicazione 2 aprile 2019.

Qual è la differenza tra Reddito e pensione di cittadinanza?

Il modulo di domanda che abbiamo linkato serve a rinnovare il reddito di cittadinanza ma anche la pensione di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, si legge nel pdf rilasciato, richiede nuova domanda allo scadere dei diciotto mesi a determinate condizioni che poi vedremo. La pensione di cittadinanza, invece, rilasciato a beneficiari e nuclei con media di età superiore ai 67 anni, viene rinnovata automaticamente. Quindi, il modulo qui descritto servirebbe per la PdC solo per la prima richiesta e non per nuova domanda dopo diciotto mesi. Questa differenza si comprende definendo bene le caratteristiche di questi benefici diventati attivi dal 2019.

Quanto si prende al mese con il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza?

Il Reddito di Cittadinanza è un beneficio nato per aiutare persone e nuclei famigliari impoveriti da disoccupazioni e crisi economiche. Il beneficio, secondo l’articolo 4 del decreto che lo ha introdotto, è condizionato al rilascio della DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro. Richiede successiva sottoscrizione del Patto per il Lavoro presso il Centro per l’Impiego. Se la richiesta arriva da un Nucleo famigliare con una o due persone disoccupate bisognerà sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale. La Pensione di Cittadinanza non ha queste condizioni ma sull’ammontare del contributo segue le stesse caratteristiche.

E’ la condizione reddituale del nucleo famigliare o del beneficiario a determinare l’importo del reddito. L’Isee è il documenti necessario per compilare il modulo di richiesta PdC o richiesta/rinnovo del RdC. Altri dati importanti riguardano il pagamento annuale di locazioni o mutui che possono gravare molto sul bilancio reddituale.