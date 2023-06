Rivista Lo Scarabocchiatore a Fumetti Volume 2

GIPI, il Geniale e famosissimo Autore sarà presenta con una COVER, in prima di copertina, incredibile, davvero bellissima.

Franco Brambilla l’Autore famoso per le sue illustrazioni/covers in “URANIA” e “MONDO9” sarà presente con una COVER spaziale, in quarta di copertina, che lascerà tutti a bocca aperta.

Massimiliano Vitiello, nostro Artista TESSERATO, selezionato tra i tanti Autori iscritti alla nostra Associazione, con una Cover, in seconda di copertina, delicatissima quasi eterea con un significato profondo autobiografico.

Mario Gomboli (direttore generale Astorina) con una Storia di DIABOLIK in compagnia degli autori e colleghi di avventure del calibro di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini.

– Michele Masiero (Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore) con una storia INEDITA CYBERPUNK “LA MENTE CHE CANCELLA”, prima parte, disegnata dal Fumettista bonelliano Giancarlo Olivares.

– Nives Tornasole Manara con un estratto di storia INEDITA “LA PIRAMIDE DELLA FOLLIA” del famoso e storico personaggio “GENIUS” raccolta in uno spillato di 28 pagine – allegato alla Rivista – con una cover pazzesca (che vi mostriamo in questo post).

– Marco Bianchini con una storia INEDITA “L’ODISSEA DI VERONICA” altamente erotica raccolta in uno spillato di 28 pagine – allegato alla Rivista – con una cover pazzesca.

– Giuseppe Di Bernardo che ci delizia con una storia della sua famosa, bellissima e amatissima da tutti noi, L’INSONNE – “L’Occhio di Orus”.

E tante altre storie ( e omaggi bellissimi) di immensi Autori da leggere tutto d’un fiato: Maicol & Mirko, Marco K Galli, Andrea Guglielmino, Silvia Ziche, Andrea Dentuto, Andrea Cavaletto, Giorgio Pontrelli, Stefano Zattera, William Bondi.

e a seguire i Nostri Artisti Tesserati

Giulio Ingrosso, Fabio Fiorebello, Luca Pozza, Marco Natale, Paolo Massagli, Massimiliano Vitiello & Alessio Corbella, Alessandro De Leo, Bjorn Giordano, Walton Zed, Damiano Perrone, Marco Ferrandino e Fabrizio Quartieri, Giulia Cavarretta, Marco Salerno, Roberto Fabbris, Chris Pace e Domitilla Costa, Martina Fontanini, Roberto Serafini, Gaia Cerillo, Manuel Bruno.

L’associazione “Lo Scarabocchiatore” torna con il secondo volume della Rivista a Fumetti dal suo format unico: grandi big della nona arte che si alternano ai nostri bravissimi artisti tesserati.

La rivista, brossurata fresata, è composta da 230 pagine

contenenti storie autoconclusive. A incorniciare il volume sono presenti ben 3 cover differenti realizzate dai Maestri GIPI, Franco Brambilla (copertinista di Urania e Mondo9) e dal nostro artista tesserato Massimiliano Vitiello. In terza di copertina troverete uno spazio dedicato esclusivamente al nuovo progetto EDITORIALE “ERO PINOCCHIO” Autoprodotto, del Maestro Massimiliano FREZZATO.

Ciliegina sulla torta… in allegato potrete leggere due INCREDIBILI STORIE INEDITE, ognuna racchiusa da uno spillato elegante, realizzate rispettivamente dai GRANDI AUTORI Marco Bianchini e Nives MANARA.

Un’accurata selezione degli artisti presenti vi porterà tra storie che faranno decollare la mente deliziando gli occhi. La scelta di storie eterogenee, in questo nuovo volume va sommato ad una impaginazione completamente rivisitata con la finalità di esaltare i contenuti ma sopratutto gli stili degli autori. Grazie ad una grande adesione, alla crescita personale di tutti gli artisti coinvolti nel progetto, alla qualità e alla cura per i dettagli in fase di stampa potrete tenere tra le mani un prodotto d’eccellenza che non stanca mai di essere sfogliato.

Il secondo volume della Rivista Lo Scarabocchiatore a FUMETTI conferma i valori dell’Associazione “Lo Scarabocchiatore” come la coesione di svariati artisti della nona arte che si uniscono per supportarsi a vicenda e per portare i lettori all’incontro di nuovi personaggi e nuove storie.Il secondo volume, inoltre, sottolinea, impersonificandola, la vitalità dell’Associazione Lo Scarabocchiatore che si distingue per la sua capacità dinamica di portare in modo eccellente il fumetto su tutti i media che il nuovo millennio mette a disposizione.

Il Presidente dell’Associazione “Lo Scarabocchiatore” afferma:

<< Dopo il primo passo fatto con lo scorso volume, dove ci siamo impegnati affinché ogni storia presente potesse essere letta con entusiasmo, oggi, questo nuovo format “Lo Scarabocchiatore a FUMETTI”, con il secondo volume vuole confermare la sua presenza nel panorama del fumetto italiano, poiché la rivista non è per noi un punto di arrivo ma un nuovo approdo dal quale salpare verso nuove rotte da esplorare con la nostra ciurma composta da pirati creativi>>.

IN PREORDiNE DAL 21 GIUGNO AL 5 AGOSTO 2023

Link sito: www.loscarabocchiatore.it