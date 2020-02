San Valentino: Le idee più romantiche per festeggiare in modo originale

Alla celebre festa degli innamorati, ovvero San Valentino, mancano ormai poche settimane e, probabilmente, non tutti hanno ancora pensato a che cosa fare insieme al proprio partner. Sicuramente, le idee romantiche non mancano ma quali sono quelle più azzeccate? E quelle più originali? Scopriamolo in questo articolo

Le idee più romantiche per festeggiare San Valentino

Chi non avesse ancora avuto l’idea giusta per come festeggiare questo San Valentino, non deve scoraggiarsi. Infatti, c’è ancora abbastanza tempo per organizzarsi e rendere questa giornata non solo indimenticabile, ma soprattutto romantica scegliendo di:

Guardare un film con il proprio partner, stando sdraiati (e soprattutto abbacciati) sul divano, al caldo sotto il plaid e mangiando una ciotola di poc corn

con il proprio partner, stando sdraiati (e soprattutto abbacciati) sul divano, al caldo sotto il plaid e mangiando una ciotola di poc corn Una cena a casa preparando un menù leggero, sorseggiando una buona bottiglia di vino e per dessert una scatola di biscotti a tema

preparando un menù leggero, sorseggiando una buona bottiglia di vino e per dessert una scatola di biscotti a tema Fare un massaggio rilassante al proprio/a compagno/a riscaldando l’olio apposito, spegnendo le luci della camera da letto e accendere le candele, ancora meglio se queste sono profumate

riscaldando l’olio apposito, spegnendo le luci della camera da letto e accendere le candele, ancora meglio se queste sono profumate Andare al ristorante a patto però che si tratti di un luogo romantico, dove si può gustare un buon menù, cenare al lume di candela e avere la musica in sottofondo

Come festeggiare in modo originale



Per chi desiderasse festeggiare San Valentino in un modo diverso, magari proprio con l’intenzione di sorprendere piacevolmente il proprio partner, può optare per delle idee più originali come ad esempio: