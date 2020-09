Scrutatori: come rinunciare alla nomina, quali sono i motivi e il modulo da compilare

Sei stato nominato scrutatore alle elezioni e vuoi rinunciare all’incarico? E’ possibile farlo ma servono motivi validi che siano di salute o di lavoro. In questi giorni molti cittadini italiani sono chiamati alle urne sia per i voti comunali sia per quelli nazionali in particolare per le elezioni amministrative 2020 e per il taglio dei parlamentari il cosiddetto referendum confermativo che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Rinunciare all’incarico di scrutatore come fare

In questi ultimi giorni si stanno sorteggiando gli scrutatori che presteranno servizio. Si tratta di un buona possibilità di guadagno che da diritto anche a un giorno di riposo dal lavoro ma può capitare di dover rinunciare a causa di imprevisti gravi. Ma bisogna comunicarlo entro breve tempo. Per poter rinunciare all’incarico il preavviso va dato entro e non oltre 48 ore dalla nomina, il preavviso è fondamentale affinchè si dia tempo per cercare un altro sostituto altrimenti si avrebbe un seggio con carenza di personale.

Quali sono i motivi per cui è valida la rinuncia alla nomina di scrutatore?

Va chiarito che i motivi devono essere gravi e non per un banale ripensamento anche perchè chi si iscrive all’albo degli scrutatori manifesta la piena volontà di partecipare alle elezioni. I motivi quindi sono di gravi imprevisti. I motivi della rinuncia vanno indicati nel modulo da inviare direttamente al proprio comune di residenza e in alcuni casi sarà necessario presentare il certificato medico che attesti l’impossibilità di svolgere il ruolo di scrutatore.

Rinuncia scrutatore: Quale modulo serve?

Per procedere alla rinuncia al ruolo di scrutatore lo si può fare in due diversi modi:

Recarsi di persona all’ufficio elettorale del proprio comune Inviare il modulo di rinuncia sul sito del proprio comune

Qui di Seguito troviamo un esempio di modulo di rinuncia:

MODULO RINUNCIA A NOMINA SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Cosa succede se lo scrutatore nn si presenta al seggio?

Se lo scrutatore nominato non si presenta nè il giorno nè all’ora indicata, il presidente dovrà procedere a una nuova nomina tra i presenti, in questo caso si sceglierà o il più giovane o quello più anziano. Lo scrutatore che non si è presentato e non ha dato comunicazione avrà una multa compresa tra i 309 e i 516 euro.