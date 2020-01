Serie A, 19esima giornata: fondamentali le due sfide all’Olimpico di Roma

Il campionato di Serie A vede piccoli gruppi di squadre contendersi le varie posizioni, da quelle più importanti a quelle più modeste. La 19esima giornata chiude il girone d’andata, in cui ci sono state moltissime sorprese, tanti gol e numerosi colpi di scena. In questo weekend ci sono così due match fondamentali per la classifica e per le sorti delle squadre coinvolte. Si tratta di Lazio-Napoli e Roma-Juventus, entrambe le gare verranno giocate allo Stadio Olimpico di Roma.

Serie A: Lazio-Napoli e Roma-Juventus

A poche ore dalla prima di queste partite, la città di Roma si sta preparando. La capitale verrà infatti invasa da ben 4 tifoserie, oltre alle due appartenenti, anche a quella napoletana e juventina. Certamente la rivalità tra queste compagini è cresciuta negli ultimi anni, visto che questi quattro club si sono dati battaglia per raggiungere le migliori posizioni di classifica.

Curioso il fatto che entrambe giochino, a distanza di appena un giorno, nello stesso Stadio, il match tra Lazio-Napoli aprirà le 24 ore di fuoco che vivrà la città romana. Gli uomini di Simone Inzaghi e Rino Gattuso scenderanno in campo alle ore 18:00 di Sabato 11 Gennaio 2020. I biancocelesti sono terzi e, con una vittoria, continuerebbero a mettere pressione alle due capoliste. I campani vivono un periodo buio e cercano di ritrovare la strada giusta, seppur poco concretamente. Grande sfida, a suon di gol, tra Ciro Immobile e Arkadiusz Milik.

La partita tra Roma-Juventus verrà disputata il giorno successivo, ovvero Domenica 12 Gennaio alle ore 20:45. Nella speranza che il campo non sia fin troppo rovinato e di difficile gestione, giallorossi e bianconeri hanno tutti e due la necessità di vincere. I padroni di casa devono centrare la vittoria per rincorrere il terzo posto; i piemontesi hanno l’obbligo di intascare i 3 punti per non lasciare il primo posto.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli e Roma-Juventus

La 19esima giornata di Serie A 2019/2020 chiude così il girone di andata, che vede impegnate in scontri difficili anche il Milan e l’Inter. I rossoneri infatti hanno un esame difficile contro il Cagliari che viene da 3 sconfitte e ha bisogno di risalire la classifica. I nerazzurri, primi in classifica, si trovano il grande scoglio Atalanta, con il miglior attacco del campionato (ben 10 reti nelle ultime 2 partite).

Ciononostante, per tutte le big c’è il bisogno di una vittoria e di aggiungere 3 punti al proprio percorso. Possiamo allora guardare le probabili formazioni di Napoli-Lazio e Roma-Juventus, in due sfide molto sentite allo Stadio Olimpico.

Lazio con un 3-5-2: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile; Allenatore: Simone Inzaghi.

Napoli con il 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne; Allenatore: Rino Gattuso.

Per quanto riguarda Roma e Juventus, le due compagini scendono in campo così:

Roma con il 4-2-3-1: Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko; Allenatore: Diego Fonseca.

Juventus con un 4-3-1-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala; Allenatore: Maurizio Sarri.