Serie A 2019/2020: riprende il campionato dopo la sosta nazionali

Al termine della sosta nazionali, che ha visto l’Italia brillare in entrambe le occasioni (abbattendo per ben 9-1 l’Armenia), ci si prepara a grandi ritmi e con positività alla tredicesima giornata di Serie A 2019/2020. Tante partite interessanti, come Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter, tutte di Sabato. Grande attenzione anche per Cagliari, Lazio e Roma. Vista la poca distanza tra una squadra e l’altra, vincere è ormai fondamentale per tutte. Nonostante l’entusiasmo di molti giocatori di Serie A una volta tornati dalle proprie nazionali (Immobile doppietta, Ramsey che con 2 gol ha portato il Galles agli Europei e tanti altri), la stanchezza potrebbe sicuramente pesare sulla prestazione.

Serie A 2019/2020: si inizia Sabato

Si ricomincia Sabato 23 Novembre 2019, verranno disputate infatti tre partite. La prima di queste si giocherà alle ore 15:00 tra Atalanta-Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Si sfidano il miglior attacco del campionato (anche se è a secco da 2 partite) e la miglior difesa; bianconeri ancora imbattuti in Europa, tra campionato e Champions League.

Alle ore 18:00 scenderanno in campo Milan-Napoli allo Stadio San Siro di Milano. Dopo la buona prestazione contro la Juventus, che però non è bastata per intascare dei punti, i padroni di casa proveranno a riprendere la salita, sfruttando la situazione delicata del Napoli. Gli azzurri stanno vivendo ancora una situazione di stallo. La rottura con la società sembra essere evidente e, sul piano dei risultati, gli azzurri non stanno rendendo al massimo.

Alle ore 20:45 si chiuderà con l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A, tra Torino-Inter allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. I padroni di casa hanno invertito la rotta e chiuso la striscia negativa dopo una vittoria schiacciante, per 0-4 sul Brescia; i nerazzurri, secondi in classifica, stanno procedendo a buoni ritmi verso la vetta.

Serie A 2019/2020: le partite di Domenica

Come sempre, la Domenica di calcio sarà ricca di sfide e match interessanti. Si comincerà con il lunch match delle ore 12:30 tra Bologna-Parma, Derby emiliano tra due club molto in forma e davvero agguerriti. La sfida si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Nel pomeriggio domenicale ci saranno tre incontri. Alle ore 15:00 scenderanno infatti in campo Roma-Brescia, due squadre che stanno vivendo situazioni simili anche se in zone della classifica completamente opposte. I giallorossi, dopo aver ingranato, hanno subito due sconfitte che stanno rallentando il percorso ai piani alti della classifica. Il Brescia, seppur con il cambio allenatore, non sembra trovare la grinta iniziale e si gioca gli ultimi posti. Allo Stadio Olimpico di Roma sarà interessante assistere a questa partita.

Tra Sassuolo-Lazio ci si aspetta una gara ricca di gol, con due squadre molto offensive e fantasiose. La partita si giocherà al MAPEI Stadium di Sassuolo. Anche il match tra Hellas Verona-Fiorentina si prevede interessante, con i padroni di casa che sono ancora una delle migliori difese e i viola che devono continuare a fare punti per dire la loro in Europa. Le due compagini giocheranno allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

I due posticipi serali

A concludere la tredicesima giornata ancora due sfide, una alle ore 18:00 e una alle ore 20:45, sempre di Domenica 24 Novembre.

Si assisterà a una partita molto sentita per la classifica, quella tra Sampdoria-Udinese, due club che quest’anno non sono praticamente mai riuscite ad ingranare. Entrambe le compagini coprono infatti le ultime posizioni della classifica, avendo totalizzato pochi punti e avendo convinto ben poche volte sul piano del gioco. Alle ore 18:00 Sampdoria e Udinese si giocheranno una partita che, al di là dei punti, potrebbe dare consapevolezza e far iniziare una salita tortuosa ma fondamentale se si vuole restare in Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris è tutto pronto, tra curiosità e speranza.

Il posticipo delle 20:45 vedrà invece Lecce-Cagliari, allo Stadio Via del Mare di Lecce. I salentini si stanno impegnando molto per ottenere risultati. I sardi invece stanno vivendo un momento magico, ricoprendo le prime posizioni e convincendo partita dopo partita. Sicuramente gli ospiti vorranno continuare a sognare e proveranno a fare di tutto per vincere.

Monday night della tredicesima giornata

Per finire questo lungo e intenso fine settimana calcistico, ci sarà la partita tra Spal-Genoa Lunedì 25 Novembre. Le due squadre si affronteranno alle ore 20.45 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Anche qui si può parlare di crisi di risultati, visto che entrambe le compagini non possono essere soddisfatte della loro situazione in classifica. I padroni di casa sono sempre più in difficoltà e, tolti un paio di giocatori, la squadra non sembra girare per il verso giusto. I genoani, con il cambio allenatore (arrivato Thiago Motta) hanno ritrovato un po’ di cattiveria ma devono ancora trovare continuità partita dopo partita. In questa sfida i 3 punti sono praticamente fondamentali per rialzare la testa e provare a ripartire.