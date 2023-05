Star Comics al Salone Internazionale del libro di Torino

Dal 18 al 22 maggio Star Comics parteciperà al Salone Internazionale del Libro di Torino, la grande manifestazione dedicata al libro in tutte le sue forme.

Anche per quest’anno saranno numerosi gli incontri proposti dalla casa editrice della Stella: grandissima attesa per il ritorno sugli scaffali del maestro Tatsuki Fujimoto, uno degli autori giapponesi più innovativi e influenti del momento, che ha riscritto le regole del manga con il suo approccio cinematografico, l’irriverenza e l’amore per i contenuti metanarrativi.

Sarà infatti protagonista della manifestazione torinese GOODBYE, ERI, il nuovo emozionante volume unico firmato dal genio di CHAINSAW MAN, FIRE PUNCH E LOOK BACK.

Lettori e appassionati di fumetto potranno dunque

trovare i manga e le produzioni occidentali delle rispettive etichette Star e Astra nel padiglione 1 allo stand C40-D39 dove si potranno incontrare, per sketch e dediche dal vivo, anche Paolo Martinello, autore del graphic novel ICONOCLASTA! e la stella internazionale del fumetto Mirka Andolfo.

Il Salone del Libro di Torino sarà infatti un’occasione per

incontrare l’autrice di SWEET PAPRIKA e scoprire l’ultima pubblicazione, SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK, che amplia la serie vincitrice del prestigioso HARVEY AWARDS 2022. La sexy CCO protagonista della serie è infatti appena tornata con alcune storie inedite per una speciale antologia.

Una selezione di avventure divertenti e piccanti ambientate nell’universo di SWEET PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti dell’industria del fumetto, tra cui Katana Collins (Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul Stripper), Stjepan Šejic (Harleen, Sunstone), Retsu Tateo (Full Metal Panic!), Kim Krizan (Before Sunrise), Steve Orlando (Marauders, Scarlet Witch) e altri ancora.

Maggiori dettagli sugli orari dei firmacopie degli autori presenti verranno comunicati sul sito dell’editore.

Star Comics propone anche ben tre gli appuntamenti immancabili

per approfondire attraverso la nona arte temi di attualità e di intrattenimento.

Il primo incontro, “Inclusività attraverso il fumetto”, si terrà venerdì 19 maggio (ore 14:00, Sala Fumetto) e avrà come focus i temi di integrazione e tolleranza.

Partendo dall’emozionante mini-serie TAKOPI’S ORIGINAL SIN, fino ad arrivare alla celebre opera A SILENT VOICE, verrà approfondita la capacità del fumetto giapponese di trattare con attenzione e sensibilità alcune tematiche di grande attualità quali il bullismo, la disabilità e la diversità.

Interverranno Claudia Calzuola, editor e curatrice della collana Queer di Star Comics, i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, del noto progetto di divulgazione Tlon, e Alessandro Falciatore, responsabile del primo portale di riferimento per il manga, Animeclick.it.

La settima e la nona arte s’incontrano

domenica 21 maggio (ore 16:15, Sala del fumetto) nell’evento “Cinema e fumetto con Fujimoto”. Le due arti si scontrano e si evolvono insieme attraverso le opere di Tatsuki Fujimoto, il geniale autore che ha rivoluzionato il panorama del fumetto giapponese. Partendo dalla sua prima serie FIRE PUNCH, fino ad arrivare al nuovo volume GOODBYE, ERI, verranno approfonditi filosofia e stile di questo autore visionario.

Prenderanno parte all’evento Cristian Posocco, Publishing Manager di Star Comics, Alessandro Falciatore, direttore del sito d’informazione Animeclick.it, la giornalista Mara Famularo e Maria Roberta Novielli, docente di cinema e letteratura giapponese presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

L’ultimo giorno del Salone,

lunedì 22 maggio (ore 15:00, Sala del fumetto), sarà invece la volta dell’incontro “Girls’ Love VS. Boys’ Love. Fight!” a cui prenderanno parte Claudia Calzuola e Lorenzo Carucci, Founder e CEO di Jundo Comics.

Attraverso l’analisi di una selezione delle opere del catalogo Star Comics e Jundo, si rifletterà sugli stili, codici narrativi e punti in comune dei due generi Girls’ Love e Boys’ Love all’interno del panorama del manga giapponese e del webcomic cinese.

Anche per questo appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino 2023 la casa editrice regalerà degli originali zainetti con dentro sorprese e gadget. Appuntamento dunque per tutti gli amanti dei balloon allo stand C40/D39 del Padiglione 1.