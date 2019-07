The Walking Dead raccolta: giovedì 25 esce il primo volume della nuova edizione

Sebbene siano passati 16 anni dall’uscita del primo numero negli USA e quasi 15 da quella del primo volume pubblicato da saldaPress in Italia, sono ancora moltissime le persone che non hanno mai letto il fumetto capolavoro creato da Robert Kirkman.

Come annunciato da Image, Skybound, da saldaPress e da praticamente tutti i media del mondo, col numero 193 appena uscito negli USA si è conclusa la serie a fumetti di The Walking Dead. La serie da cui tutto è nato 16 anni fa e dalla quale continuano a generarsi serie tv, videogame e molto altro ancora.

Sebbene siano passati 16 anni dall’uscita del primo numero negli USA e quasi 15 da quella del primo volume pubblicato da saldaPress in Italia,

sono ancora moltissime le persone che non hanno mai letto il fumetto capolavoro creato da Robert Kirkman. E il prossimo 25 luglio esce in Italia una nuova edizione pensata appositamente per rimediare al problema. Si tratta di THE WALKING DEAD RACCOLTA – 1 (pagg. 544, euro 19,90) una nuova edizione pensata appositamente per il mercato italiano che raccoglie quattro archi narrativi della serie in un’unica soluzione.

Più di 500 pagine di fumetto,

che permettono a chi ancora non la conosce di immergersi nella storia del vice-sceriffo Rick Grimes, risvegliatori dal coma nel pieno di un’apocalisse zombie che ha sconvolto il pianeta. Rick va alla ricerca della propria famiglia e inizia così un lunghissimo viaggio in cui dovrà combattere per la propria vita, per quella delle persone che ama e per riconquistare una forma di umanità che sembra sul punto di scomparire una volta per tutte.

In occasione del lancio della collezione, saldaPress ha deciso di fare un doppio omaggio a chiunque acquisterà una copia del primo volume della raccolta: una shopping bag e un segnalibro di The Walking Dead. Gli omaggi saranno disponibili in fumetteria, nelle librerie aderenti e per chiunque acquisterà nello shop online del sito saldapress.com.

Con la fine di THE WALKING DEAD,

inolte, saldaPress ha potuto annunciare il piano completo dell’opera. THE WALKING DEAD RACCOLTA sarà composta in tutto da otto volumi, che usciranno con cadenza trimestrale, a partire appunto del 25 luglio.

Una grande occasione per tuffarsi tra le pagine di un fumetto che ha fatto storia e che è appena entrato nella leggenda.