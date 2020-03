Torna il fenomeno Dragonero

Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO. LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE. Una nuova emozionante avventura di Ian Aranill fra le roventi dune del “paese vuoto”. Con la sceneggiatura di Luca Enoch e i disegni di Alessandro Bignamini

Nato in un feudo di antica tradizione di proprietari terrieri, a Sud-Ovest dell’Awrashùre, Ian è sicuro di sé, coraggioso ma non incosciente, dotato di una personalità equilibrata, costruita con il duro allenamento e la disciplina militare. Il nostro eroe è un ex ufficiale dell’Impero che ha abbandonato la carriera militare, preferendo entrare nel corpo degli scout.

In DRAGONERO. LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE

una giovane principessa dei Regni Meridionali viene destinata in sposa a un rampollo della Satrapia di Baijadan allo scopo di siglare un patto commerciale e politico.

Ma qualcuno vuole boicottare l’accordo: la ragazza viene perciò rapita da un crudele stregone e trascinata verso una misteriosa destinazione nel cuore del Vhâcondàr.

Per salvare la fanciulla ed evitare una tragica guerra, Ian Aranill deve affrontare le insidie del deserto, dove vivono le mostruose piovre delle sabbie. Al suo fianco, la guardia del corpo della principessa, che nasconde, però, un segreto…

Il volume, scritto da Luca Enoch, con disegni di Alessandro Bignamini e copertina di Jacopo Camagni, è corredato da una postfazione intitolata Appunti di Viaggio a cura di Luca Barbieri con testi di Enoch e Vietti e disegni e studi di Alessandro Bignamini.

Un’emozionante avventura di Dragonero fra le roventi dune del “paese vuoto” che saprà conquistare tutti i fan della saga.

DRAGONERO.

LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE

Soggetto: Luca Enoch

Sceneggiatura: Luca Enoch

Disegni: Alessandro Bignamini

Copertina: Jacopo Camagni

Colori: Piky Hamilton

Formato: 19,5 x 26, colore

Pagine: 144

ISBN code: 978-88-6961-497-2

Prezzo: 22 euro

Disponibile sullo shop online di Sergio Bonelli Editore e sui siti di vendita online.

In arrivo anche in libreria e fumetteria non appena sarà nuovamente possibile.