Trenitalia orari: 15 Dicembre orario invernale 2019-2020

Trenitalia orari invernali 2019 / 2020 dal 15 Dicembre

Mancano ormai pochi giorni al cambiamento degli orari di Trenitalia in vista della stagione invernale. Quasi la totalità dell’offerta delle Frecce è stata caricata sui canali di vendita, compreso il sito ufficiale. È quindi possibile visualizzare gli orari di Trenitalia ed acquistare i titoli di viaggio per i viaggi dal 15 dicembre in poi. Ciò è interessante per chi intende organizzare la propria partenza o il ritorno in vista delle festività imminenti. Inoltre, è possibile usufruire delle offerte presenti.

Attualmente, alcune corse non sono disponibili nei sistemi informatici. Ciò, però, non vuol dire che tali corse siano state soppresse: esse verranno inserite progressivamente appena definiti con precisione gli orari di sosta, partenza, arrivo e transito di tutte le corse. Contestualmente, Trenitalia è a lavoro per garantire puntualità e regolarità dei servizi al fine di limitare i disservizi.

Offerte e promo Trenitalia

Per i viaggi brevi, la classica “toccata e fuga”, un’ottima offerta è l’A/R weekend a partire da 69€. Lo stesso prezzo è disponibile per l’andata e ritorno in giornata. Il sabato è valida anche un’altra promozione: il 2×1 sul biglietto base. Chi intende effettuare un viaggio co la propria famiglia, un’informazione che sicuramente gradirà conoscere è la possibilità, per le persone con un’età inferiore ai 15 anni, di viaggiare gratis. Inoltre, per i gruppi fino a 5 persone, c’è un 30% di sconto sul biglietto base.

Fino al 31 dicembre è inoltre valida la promo promossa dal MIUR: il 20% di sconto sui biglietti acquistati online se si possiede la carta IoStudio. Per le scuole, inoltre, Trenitalia offre dei prezzi maggiormente vantaggiosi. Per chi viaggia molto, la soluzione più indicata per risparmiare è l’acquisto di un carnet viaggi.