A distanza di pochi giorni dal tentativo di attaccare il Cremlino tramite un drone, i soldati russi proseguono la battaglia nelle varie aree dell‘Ucraina. Nelle scorse ore il Battlegroup West russo ha eliminato quattro gruppi di sabotatori ucraini attivi nell’area di Kupyansk.

Nell’area di Belgorod, al confine tra i due paesi, alcuni gruppi ucraini hanno attaccato la città di Shebekino senza riportare danni concreti se non il ferimento di una persona. L’attacco è stato denunciato dal governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov il quale ha avvisato che tutti i residenti della zona sono stati riposti in luoghi sicuri fino alla fine del tentativo di attacco ucraino. Gli stessi ucraini presuntivamente sono dietro a vari tentativi di attaccare la penisola di Crimea. I residenti hanno udito una serie di esplosioni nel distretto di Krasnogvardiysky. Ma non ci sono stati danni ingenti nè alle strutture del distretto nè ai civili.

E proprio la Crimea è al centro dei tentativi dell’esercito ucraino, nella cosiddetta “controffensiva di primavera”, ma secondo alcuni politici e funzionari una sua riconquista appare piuttosto impensabile. Lo ha riferito la rappresentante in Crimea per l’Ucraina Tamila Tasheva all’agenzia polacca Pap senza tuttavia fare menzione dei politici coinvoliti.