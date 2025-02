Una campagna immersiva sulla metro di Milano per avvicinare i viaggiatori all’arte

L’arte incontra il meteo. È questo il claim della nuova campagna de iLMeteo.it, il primo sito italiano di previsioni meteorologiche con 6 milioni di utenti medi giornalieri e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, in collaborazione con Media Italia.

Le linee metropolitane M4 e M5 di Milano

si trasformano così in gallerie d’arte in movimento, dove 20 riproduzioni di quadri di 28 artisti internazionali celebrano il meteo in tutte le sue forme: sole, pioggia, neve, vento e nebbia diventano protagonisti di un viaggio artistico e sensoriale. Gli 8 vagoni coinvolti offrono un’esperienza immersiva grazie a un mix di arte e design: oltre ai dipinti, infatti, le pareti e i pavimenti delle carrozze sono decorati con grafiche geometriche dai colori vivaci, ispirate all’arte moderna. Un vero e proprio museo su rotaie, che ogni giorno accompagna oltre 300mila viaggiatori e regala loro una nuova prospettiva sul meteo.

“Il nostro modello di comunicazione è pop e questa campagna ne è la perfetta espressione” – spiega Emanuele Colli, CEO di iLMeteo.it – “Rendere accessibile un settore spesso percepito come tecnico o distante è la nostra missione. Con questa iniziativa, portiamo il meteo e l’arte fuori dai loro contesti tradizionali, trasformando un semplice viaggio in metro in un’esperienza culturale”. E aggiunge: “Le previsioni del tempo fanno ormai parte della quotidianità di tutti gli italiani.

Il meteo è sempre più centrale nelle nostre vite,

anche a causa dei cambiamenti climatici. Guardando oltre, abbiamo scoperto quanto influenzi molteplici aspetti della nostra routine, dallo sport all’alimentazione, fino all’arte, protagonista di questa campagna”.

Le due linee metropolitane ospitano le riproduzioni di opere realizzate da 28 artisti internazionali, tra cui Boyan Dimitrov, Hamim Fadillah, Embasy, Indigoline, Nishan Design, Agartha e molti altri. La selezione e il concept creativo della campagna sono stati curati per iLMeteo dalla direzione creativa di Marco Salotti e dall’art designer e illustratrice Silvia Vizzotto.

Con questa iniziativa, iLMeteo.it conferma l’impegno nel comunicare in modo innovativo e coinvolgente, trasformando un momento di quotidianità in un’esperienza culturale.