Vacanze di Natale, consigli sulle mete più gettonate nel 2023 e dove alloggiare

Si avvicina il Natale e prenotare le vacanze a pochi giorni dalle feste è davvero difficile. Se vi ritrovate in questa frase forse avrete imparato la lezione: organizzarsi prima, magari poco dopo un mese dalle vacanze estive se le avete finite ad agosto oppure entro metà settembre o ottobre dove il tempo è ancora bello.

Problema prenotazioni, si deve giocare d’anticipo anche con le case vacanze

Le prenotazioni negli alberghi, specie quelli di montagna spariscono subito, sono gettonatissimi. Le case vacanze risolvono molti problemi, innanzitutto essendo più spaziose possono essere condivise con parenti o amici, in questa maniera le spese per trascorrere fuori casa le vacanze si abbassano. Si prestano bene per alloggiare con bambini grandi e piccoli, l’albergo da come vantaggio tanti servizi, tra cui la pensione o mezza pensione.

Case vacanze: ottime da condividere con famigliari e amici

Le case vacanze e anche i B&B dotati di cucina, offrono l’autogestione e i costi si abbassano ulteriormente. Le case vacanze si possono prenotare con tantissimi servizi online, partendo da Booking e sono presenti in tantissime località montane, città d’arte, luoghi turistici dove trascorrere le feste natalizie tra neve e arte. Vediamo alcune mete in Italia e all’estero.

In Italia, dal Trentino fino all’Abruzzo

Il Trentino-Alto Adige offre un’esperienza natalizia incantevole con mercatini tradizionali, piste innevate per lo sci e paesaggi mozzafiato.

Cortina D'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, è perfetta per lo sci e lo shopping di lusso, una zona frequentata da vip e personalità famose.

La Valle d'Aosta regala un mix di storia, cultura e sport invernali come lo sci alpino e le terme.

In Lombardia, la zona dei grandi laghi offre un'atmosfera rilassante, con città affascinanti come Como e Sirmione.

L'Abruzzo da Roccaraso a Pescasseroli vanta paesaggi montani incantevoli e una buona quantità di neve per lo sci.

Tutte queste destinazioni offrono opportunità per escursioni, sport invernali, visite culturali e relax, con la quantità di neve che varia a seconda della località e delle condizioni meteorologiche. Vediamo adesso le mete all’estero.

Vacanze di natale all’estero: quest’anno va molto Siviglia

Siviaggia inserisce Siviglia come meta turistica scelta dagli italiani per le vacanze natalizie. La Spagna è meta gettonata perché offre divertimenti, buona cucina e non è difficilissimo raggiungerla in aereo o in treno, i voli sono frequenti così come i superapidi. Siviglia a Natale si trasforma in una città magica, offre mercatini, luminarie, concerti e tanta arte di strada. Famosa per i suoi monumenti e la sua cattedrale. Si può organizzare una visita anche nella città vicina, Cordova, incantevole meta nell’Andalusia. Anche questa città è famosa per la sua Grande Cattedrale Moschea e anche per gli Alcazar dei Monarchi. Altre mete scelte per Natale o Capodanno: Malaga, Praga, Bangkok, Parigi, Vienna, New York.