Viaggi e alimentazione: le regole più importanti da seguire

Conoscere le principali regole di prevenzione e alimentazione in viaggio è importante per non contrarre malattie e infezioni. Parliamo di norme igienico sanitarie ma anche di attenzione al cibo che si acquista, all’acqua che si beve e anche alle bevande che si scelgono.

Ci sono informazioni che molti viaggiatori non conoscono, l’acqua che si utilizza per lavarsi i denti potrebbe non essere sicura, accertarsi sempre che nella località dove si soggiorna o si transita abbia acqua potabile nei luoghi pubblici aperti (fontane in piazza, nasoni stradali, sorgenti) e chiusi, come bar, ristoranti, parchi acquatici e piscine.

L’acqua non dichiarata potabile non può essere utilizzata nemmeno per lavare frutta o verdura, è preferibile utilizzare acqua bollita oppure confezionata (nelle bottiglie ben conservate e non esposte al sole). Ecco nel dettaglio tutte le regole da conoscere e seguire.

Cibo: come e cosa mangiare in viaggio

Scegliere il cibo che viene servito caldo e ancora fumante.

Evitare cibi precotti che non vengono mantenuti caldi. Refrigerati o mantenuti freschi su ghiaccio da buffet o da venditori ambulanti nei mercati;

evitare di riscaldare gli avanzi

Evitare frutti di mare crudi, pesce e crostacei possono essere pericolosi anche se ben cotti, carne poco cotta (al sangue), latticini o latte non pastorizzato, i piatti che contengono uova crude o poco cotte, come la maionese, alcune salse o i dolci (es. mousse).

Frutta e verdura: come mangiarla, come lavarla, cosa controllare quando si acquista

Evitare insalate ed erbe fresche, comprese foglie o buccia utilizzata per guarnire le bevande, ad esempio i cocktail.

Sbucciare sempre tutta la frutta e la verdura, compresi i pomodori se devono essere consumati crudi.

Evitare i frutti di bosco, in particolare i lamponi: sono difficili da lavare e possono essere fonte di ciclospora.

Scegliere succhi di frutta da cartoni sigillati: il succo di frutta appena spremuto potrebbe essere stato preparato con frutta non lavata (malattia di Chagas).

Acqua e bevande, ricordando che idratarsi è importante

Nel paese dove si transita o dove si alloggia, accertarsi sempre delle condizioni fognarie, idrauliche e idriche (consultate Viaggiare Sicuri anche per i paesi occidentali).

Consumare preferibilmente acqua in bottigliette sigillate. Se ciò non è possibile: bollire, raffreddare e conservare in un contenitore pulito, disinfettare chimicamente o far passare attraverso un filtro dell’acqua affidabile e conservare in un contenitore pulito. Se viaggiate con neonati, preparare i biberon con acqua sicura e sterile.

Fare attenzione al ghiaccio che può essere prodotto con acqua non sicura.

Le bevande sicure sono, in genere, succhi pastorizzati, becande gassate in lattine o bottiglie sigillate, birra, vino e bevande alcoliche, tè, caffè e infusi dove è stata utilizzata acqua bollita.

Regole igienico sanitarie da seguire sempre, anche in macchina, camper e roulotte