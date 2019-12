Bloodshot Salvation Collection: il box della terza serie

Firmata da Jeff Lemire, straordinario scrittore di indimenticabili comics e già autore di BLOODSHOT REBORN – la seconda run dedicata al super soldato del mondo Valiant –, si appresta a tornare in un pratico box la serie BLOODSHOT SALVATION.

BLOODSHOT SALVATION COLLECTION conterrà i tre volumi che compongono l’intera terza serie dedicata alle avventure di Ray Garrison, alias Bloodshot: un unico pack per permettere a tutti gli appassionati di recuperare la saga e collezionare tutti e tre gli albi.

Forza sovrumana, velocità impressionante, capacità di autorigenerarsi e di controllare la tecnologia con il pensiero:

Bloodshot è un’arma vivente dalle abilità straordinarie, nelle cui vene scorrono miliardi di naniti che gli conferiscono il controllo completo della sua fisiologia.

Ray si è innamorato di una donna di nome Magic e ha avuto con lei una bambina. Ora tenta di iniziare con loro una nuova vita, desiderando soltanto pace e serenità, ma non sarà affatto semplice…

Dal 18 dicembre BLOODSHOT SALVATION COLLECTION sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Jeff Lemire, AA.VV.

17x26x2,8, 368 pp, colore, € 24,00

Data di uscita: 18/12/2019, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822617446

L’ingegneria biomedica ha trasformato il soldato Raymond Garrison in Bloodshot, un complessissimo organismo biomeccanico composto da “naniti”: minuscoli robot grandi un nanometro, programmati per assistere il corpo ospitante in ogni modo, aumentando le naturali doti umane fino all’inverosimile e conferendogli persino la capacità di mutare forma. C’è un solo problema: nessuno sa quali sono i veri limiti di un essere umano che li ospiti.

Jeff Lemire,

fumettista canadese, è al contempo apprezzatissimo sceneggiatore e disegnatore. Molto noto per i suoi lavori creator owned (Essex County, Descender, Plutona), ha prestato la propria penna anche a case editrici come Marvel (All-New Hawkeye, Extraordinary X-Men, Moon Knight, Old Man Logan) e DC Comics (Green Arrow, Animal Man, Swamp Thing) e, ovviamente, Valiant, per cui firma – oltre a The Valiant – storie indimenticabili per Bloodshot Reborn. Nel 2017 ha vinto lo Shuster Award, premio dedicato agli autori canadesi, nella categoria “Sceneggiatore”.